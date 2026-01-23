El Real Madrid dice adiós a la Euroliga y a sus duelos con el Barça

Según apunta la Cadena Cope, se ha decantado por la NBA Europa al 99%, por lo que ya el próximo año no jugaría la Euroliga

La junta directiva del FC Barcelona ratificaba este jueves lo acordado por la dirección del club y firmaba la extensión de su licencia con la Euroliga por diez años más, hasta la temporada 2036-37.

Era un trámite, pero que, al ser un club deportivo, tenía que aprobar y así lo hizo oficial el club catalán en un breve comunicado. En él señala que con este acuerdo "reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes".

Según señala el Barça, esta alianza por diez años está vinculada al cumplimiento de una serie de garantías por parte de la Euroliga, aunque ya se ha filtrado que habría una cláusula de escape valorada en 10 millones de euros. El Barça, tras la reunión con la NBA el pasado domingo ya informó que estaba "trabajando para participar en la mejor competición europea posible".

El Real Madrid no responde al ultimátum de la Euroliga

Con esta ratificación metía presión al Real Madrid, que tenía un ultimátum para dar el sí a la competición hasta el pasado viernes y que no había dado el paso adelante.

No lo ha dado porque "al 99 %" no seguirá en la Euroliga el próximo año. Así lo asegura la Cadena Cope, que señala que el Real Madrid será el abanderado del desembarco de la NBA en Europa y el próximo año jugará la FIBA Champions League.

Siguen sin dar también el sí el Fenerbahçe, que apunta a la Euroliga, y el Asvel Villeurbanne de Tony Parker, que se decantaría por la NBA Europa.

El sueño de Florentino Pérez con la NBA

Florentino Pérez lleva coqueteando con la NBA desde su primer mandato, cuando ya se empezó a hablar de su expansión en Europa, y no habría querido desaprovechar su oportunidad. No obstante, para ello, el Madrid tendría que apoyarse en fondos de inversión, ya que para hacer frente a la nueva competición tendría que abonar una alta suma, ya que la NBA ha valorado las nuevas franquicias en unos 1.000 millones de dólares.

La NBA tendría ya asegurada la presencia de Real Madrid, Asvel y Alba Berlín. Ha apostado por ciudades importantes donde puede hacer negocio y con clubes de fútbol como París -donde negocia con el PSG-, Milán -con el AC Milán y el Inter- o Manchester -al habla con el City-.

Barcelona era una de sus plazas elegidas, pero por ahora, el Barça no se ha apuntado y seguirá en la Euroliga el próximo año, por lo que, al menos en la 2026-2027 sólo se verán los Clásicos en España, ya sea ACB, Supercopa o Copa del Rey.