El Real Madrid, por la vía rápida con Facundo Campazzo

La victoria por 90-78 ante el Mónaco permite a los blancos mantenerse en la parte alta de la Euroliga y, de paso, asegurarse el 'average' con los del Principado

Con autoridad. Así despachó el Real Madrid su compromiso de Euroliga ante el Mónaco, partido en el que aseguro una nueva victoria en casa (90-78) gracias a un enorme primer tiempo en el que llegó a estar 23 puntos arriba. Su buen hacer le permitió no solo seguir arriba en la clasificación del torneo continental, sino hacerse con el 'average' ante un rival directo como es el del Principado.

No era un partido cualquiera. En la previa Sergio Scariolo señaló al Mónaco como el equipo más en forma de Europa, el cual a su vez tenía el mismo récord que ellos (15-8). Por ello, los de la capital de España saltaron a la cancha con todo para dejar claro que pasan por su mejor momento, lo cual demostraron igualmente en el reciente clásico europeo ante el Barça.

Si el Madrid tuvo un arma efectiva esa fue su versatilidad defensiva, la cual les permitió hacer cambios constantes en defensa después de cada bloqueo directo. La buena disposición de Okeke a la hora de apretar atrás y la presencia de Tavares para proteger el aro, cimentaron el gran comienzo del equipo, al cual se unió un Facundo Campazzo que terminaría con la mayor anotación de los blancos al irse hasta los 17 puntos.

Con acierto frente al aro rival y una dureza atrás que desesperaba al propio Mike James, el Movistar Arena disfrutó de un excelente despliegue blanco que tras 20 minutos quedaba definido por un marcador de 54-31.

Intento de reacción monegasca

Como era previsible, los de Spanoulis salieron mucho más intensos tras el paso por los vestuarios y recuperaron sensaciones atrás y desde el perímetro, lo cual les llevó a acercarse en el marcado mediado el tercer periodo, y más aún a cinco minutos del final, cuando llegaron a estar solo nueve puntos abajo (77-68).

En las gradas se palpaba cierto nerviosismo, pero este no fue a mayores ante el temple de los blancos, que certificaron una victoria más en casa, donde es el mejor de la Euroliga, y se aseguró el 'average' particular ante el Mónaco, que estaba en cinco de diferencia.

- Ficha técnica:

90 . Real Madrid (23+31+17+19): Campazzo (17), Abalde (8), Hezonja (12), Okeke (3) y Tavares (13) -cinco inicial-, Maledon (-), Feliz (2), Llull (2), Deck (-), Lyles (20), Garuba (11) y Len (2).

78 . AS Mónaco (13+18+22+25): James (17), Okobo (7), Diallo (4), Mirotic (15) y Theis (12) -cinco titular-, Strazel (12), Michineau (-), Tarpey (4), Nedovic (2), Begarin (-), Blossomgame (5) y Hayes (-).

Árbitros: Milan Nedovic (SVN), Marcin Kowalski (POL), Luka Kardum (HRV). Señalaron falta técnica a Mike James (min. 25), Matthew Strazel (min.27), Vassilis Spanoulis (min.30) y Daniel Theis (min.40), del Mónaco, y a Walter Tavares (min.26) y Sergio Scariolo (min.30), del Real Madrid. Eliminaron por faltas a Daniel Theis y Mike James, del Mónaco.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.116 espectadores.