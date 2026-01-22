Sergio Scariolo no esconde su miedo con el Real Madrid: "Es uno de los obstáculos más grandes en el camino"

El técnico del Real Madrid habla claro en la previa del partido contra el Mónaco, rival ante el que cayeron en la primera vuelta de la Euroliga

Si algo no le falta a Sergio Scariolo es sinceridad. El entrenador del Real Madrid sabe que sus chicos están en buena forma, pero de igual modo que en la Euroliga hay equipos que pueden hacerles muchos daño, y sí, entre esos ve a un Mónaco con el que se enfrentan este jueves 22 de enero en la 24ª jornada del torneo continental.

El técnico italiano ya señaló tras el partido de esta semana ante el Olimpia Milán que considera al Mónaco el "mejor equipo del momento" en la Euroliga, por lo que el choque de mañana será "uno de los obstáculos más altos que propone el camino".

"Hoy en día, el Mónaco es uno de los dos o tres equipos más complicados de afrontar en la Euroliga. No creo que sea una cuestión de momento de forma, sino de fuerza real. Es el subcampeón e incluso ha mejorado su plantilla. Desde el inicio está arriba en la clasificación. Está mostrando un nivel de solidez muy fuerte", señala el preparados a los medios del club blanco.

En cuanto al precedente de la primera vuelta tenemos que el Real Madrid cayó en tal partido en el Principado de Mónaco ante los de Vassilis Spaonoulis, en un duelo que acabó 100-95, con una actuación espectacular del argentino Facundo Campazzo, que a pesar de la derrota, terminó con 42 de valoración. Los monegascos fueron los últimos en derrotar al conjunto 'merengue' el 26 de diciembre de 2025. Tras ello, los de Scariolo han encadenado cinco victorias en sus últimos cinco encuentros. El objetivo, mantener la racha.

Un Real Madrid sin bajas

Respecto a las posibles bajas, el italiano contará con todos sus efectivos disponibles. El escolta alemán David Krämer jugó ante el Milán en detrimento del capitán Sergio Llull, que podría regresar a la convocatoria. Actualmente, los blancos son el mejor equipo de la Euroliga como local, con 11 triunfos en 12 partidos, y un balance positivo de 15-8, en el quinto puesto.

"Tienen un número muy grande de manejadores de balón, jugadores que no necesitan mucha estructura para generarse un tiro. Tienen a un muy buen grupo de jugadores interiores, muy versátiles. Tienen un nivel defensivo muy alto. Es el equipo que más pérdidas fuerza, el que más anota. Una rotación aparentemente corta, pero que si la salud le acompaña también es ideal para hacer funcionar al equipo. Spanoulis ha añadido algo suyo, como es la química", analizó Scariolo.

El Mónaco no llega en su mejor momento

Por su parte, el Mónaco, que llega tras caer ayer ante el Estrella Roja en la prórroga, es actualmente segundo en la clasificación con las mismas victorias que los blancos, por lo que el partido se antoja clave para sus aspiraciones en el torneo. Spaonoulis tendrá sólo la duda del pívot francés Yoan Makoundou, único jugador ausente en el último partido.