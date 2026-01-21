Real Madrid - Mónaco: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Real Madrid y Mónaco, dos de los equipos asentados en la segunda plaza de la Euroliga, mantendrán un duelo directo con cuentas pendientes para los de Scariolo

Real Madrid y Mónaco, posiblemente los dos equipos más en forma de la Euroliga, se ven las caras este jueves en el Movistar Arena con la intención de mantenerse en la zona alta de la clasificación, una posición que aún mantienen los de Spanoulis pese al inesperado tropiezo ante el Estrella Roja que han sufrido en el arranque de la doble jornada.

Esta derrota (96-100) ha dejado un panorama con el Hapoel claramente destacado y un grupo perseguidor de cuatro equipos en el que están tres de los equipos españoles (Madrid, Barça y Valencia Basket) más el monegasco. Tras esto, el Mónaco llega dolido a Madrid, que, a su vez, aún recuerda la reciente derrota ante los monegascos, que decidió Mirotic en los últimos segundos.

El equipo de Sergio Scariolo, que atraviesa una gran regularidad en esta fase de la temporada, sólo ha perdido tres de los veinte últimos partidos. En la Liga ACB ante le Barça y, en Euroliga, frente a Mónaco y Olimpia Milán a domicilio. En los últimos días ha podido vengarse de blaugranas y milaneses, y ahora tratará de hacer lo propio frente al Mónaco.

"El equipo cada vez está adquiriendo más disciplina, conocimientos del sistema, conocimiento entre los jugadores y dar un rendimiento defensivo a la altura, minimizando cuando tenemos quinteto defensivamente algo más flojos", afirma un Scariolo que también avisa que aún tendrán que pasar por baches en la presente temporada. "Hay una progresión que va de menos a más, pero no es lineal. La realidad es que habrá momentos difíciles y tenemos que minimizar los efectos. Hay que ser capaces de asumirlo. Esa tiene que ser la idea, la línea", añade el preparador madridista.

El Real Madrid tendrá que jugar al mismo nivel que ante Olimpia Milán, Valencia Basket o Barça, en los últimos partidos, para derrotar a un conjunto con muchas alternativas (Mirotic, Diallo, Mike James, Okobo, Hayes...) y que puede hacerte daño con cualquiera de ellos.

A qué hora es el Real Madrid - Mónaco de la jornada 24 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Mónaco, perteneciente a la jornada 24 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 22 de enero a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Mónaco de la jornada 24 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Mónaco se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.