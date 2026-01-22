El Barça hace oficial su acuerdo con la Euroliga

La entidad azulgrana ataja todos los rumores tras su reunión con la NBA y confirma que se compromete hasta 2037 con la máxima competición continental de Europa

La resolución ya es oficial. Si bien en hasta tres ocasiones se había dado por hecho que el Barça firmaría una extensión con la Euroliga, no ha sido hasta ahora cuando el club catalán se ha lanzado a anunciar mediante un comunicado que –reunión ordinaria mediante– ha renovado su licencia con la Euroliga por diez años más, exactamente hasta la temporada 2036-37.

Tal cual suena lo ha anunciado el club de la Ciudad Condal en un breve comunicado en el que subraya que con este acuerdo "reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes".

El anuncio del club azulgrana se produce después de la reunión que mantuvieron el pasado domingo en Londres responsables de la entidad catalana con la NBA para negociar la posible presencia del equipo azulgrana en el proyecto que impulsa la liga estaodunidense en Europa. A ese encuentro asistieron Josep Cubells, directivo responsable de la sección, y Jordi Trias, por el FC Barcelona, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, y Pau Gasol, que ejerció el papel de intermediario entre ambas partes como exjugador de la liga estadounidense y del conjunto azulgrana.

Permanencia en la Euroliga, pero con condiciones

El Barça llegó con buen talante a la cita con la NBA, pero en esa mismo su postura quedó ratificada al informar al organismo estadounidense que estaba trabajando para participar en la mejor competición europea posible y que, de momento, había llegado al acuerdo con la Euroliga que ha ratificado este jueves 22 de enero la junta directiva.

Los azulgrana ha dicho 'sí', pero no a modo de cheque en blanco. Según apuntaron desde el club catalán, dicha alianza por diez años está vinculada al cumplimiento de una serie de garantías por parte de la Euroliga. Con todo, el objetivo del Barça es mantenerse puntualmente informado de cómo evoluciona el proceso de creación de la competición que quiere impulsar la NBA, de la que no descarta formar parte en un futuro.

Avances en el apartado financiero

Mientras el entrenador del Barça, Xavi Pascual, subraya que no se esperan refuerzos de aquí a final de temporada, es el propio club quien recalca que se han llegado a una serie de acuerdos ventajosos para tener un impulso económico. Así, además de la alianza con la Euroliga, el club español ha anunciado que la junta directiva ha aprobado nuevos acuerdos de patrocinios "de los que se informará oportunamente" a los socios y que "en algunos casos tendrán que ser ratificados" por la asamblea de socios compromisarios "cuando proceda".