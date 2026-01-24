Alineaciones Alavés - Betis: alineación probable en el Deportivo Alavés y el Real Betis para la jornada 21 de LaLiga EA Sports

Eduardo Coudet se enfrenta por octava vez a su mentor y amigo Manuel Pellegrini, en el choque que enfrentará este domingo a un Deportivo Alavés en puesto de descenso que recibe a un Real Betis que llega en plena epidemia de bajas por lesión

El partido de este domingo entre el Deportivo Alavés y Real Betis es el octavo duelo entre el alumno Eduardo Coudet y el profesor Manuel Pellegrini. El argentino ha relatado en numerosas ocasiones que el chileno -su técnico en River Plate- fue quien le animó a dar el paso para ser entrenador y le considera su "padre futbolístico". Entre ambos hay una relación de amistad y el actual míster babazorro ha explicado que a menudo pide consejos al veterano preparador verdiblanco. Se han enfrentado siete veces (con Celta y Alavés) con un igualadísimo balance de un empate y tres victorias para cada uno.

El once del Deportivo Alavés

El 'Chacho' Coudet recibe a su amigo y mentor Manuel Pellegrini con casi toda su plantilla disponible, sólo a excepción de Facundo Garcés (sancionado por la FIFA) y el tocado Deni Suárez, duda hasta última hora. Así las cosas, el entrenador argentino podrá salir con el once tipo en el Alavés en busca de una victoria que se les resiste en las últimas cinco jornadas, en la que su deficitario balance de un punto de 15 le ha metido en puestos de descenso.

Antonio Sivera es fijo entre los palos y la línea de cuatro defensores también tiene bastante definidos que Jonny Otto y Víctor Parada son los dueños de los laterales, con el versátil Nahuel Tenaglia y Jon Pacheco como pareja de centrales. Antonio Blanco también es intocable en el pivote y Pablo Ibañez lleva todo el curso aventajando a Ander Guevara en el puesto de acompañante; mientras que Lucas Boyé es claramente la primera opción para el puesto de '9'. En principio, la segunda línea tendrá a Carlos Vicente, Jon Guridi y el exbético Carles Aleñá, aunque sin descartar como alternativas a Abde Rebbach y Calebe Gonçalves.

El once del Real Betis en Mendizorroza

Pellegrini estará hasta última hora pendiente del estado de los tocados Antony dos Santos, aquejado de una pubalgia, y Ricardo Rodríguez, que terminó con molestias en Tesalónica. No le ha dado tiempo a llegar a Héctor Bellerín, que se perderá su cuarto encuentro seguido. Asimismo, son bajas para Mendizorroza los lesionados Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Sofyan Amrabat, Junior Firpo e Isco Alarcón. La plaga ha hecho que el Betis viaje con sólo 19 jugadores.

Así las cosas, el once del Betis no deja mucho espacio para la especulación. Volverá seguro Álvaro Valles en la portería; con Ángel Ortiz como obligado lateral derecho y con Diego Llorente, Bartra y los apercibidos Natan y Valentín Gómez repartiéndose los otros tres puestos de la defensa; con Sergi Altimira y Marc Roca cubriendo la zona ancha y con Fornals actuando como enganche con la tripleta de atacantes formada a priori por Antony, Chimy Ávila y Abde. Si la pubalgia del brasileño le impide salir de inicio, Pablo García o Bakambu -con el argentino cayendo a banda- serían las alternativas.

Alineaciones probables en el Alavés - Betis de la jornada 21 en LaLiga

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Antonio Blanco, Ibañez; Carlos Vicente, Guridi, Aleñá o Rebbach; y Lucas Boyé.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Sergi Altimira, Marc Roca; Antony o Pablo García, Fornals, Abde; y Chimy Ávila.