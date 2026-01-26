Marc Roca pasa página: ﻿"Hay días que salen bien las cosas y días que no"

El centrocampista verdiblanco se mostró contrariado por la derrota y la forma en que salieron al partido aunque abogó por pensar ya en el importante duelo ante el Feyenoord

Marc Roca, centrocampista del Betis, ha atendido a los medios oficiales del club para analizar la dura derrota verdiblanca en la noche de hoy en Mendizorroza frente al Alavés.

"En momentos puntuales hemos desconectado, no hemos entrado bien y nos cuesta el partido. No podemos permitirnos el lujo de salir así, hay que mejorar para que no vuelva a pasar y seguir adelante", ha reconocido el catalán sobre esos dos goles que ha recibido el conjunto de Manuel Pellegrini, el de Carlos Vicente en el minuto 3 y el de Toni Martínez en el minuto 47.

Las cosas del fútbol, lo que la pasada semana acababa con un ilusionante triunfo ante el Villarreal en La Cartuja, esta semana son dos derrotas frente al PAOK de Salónica en la Europa League y en LaLiga contra el Alavés. "Es fútbol, hay días que salen bien las cosas y días que no. Nos ha costado un poquito. Es fútbol, hay que hacer autocrítica y seguir adelante, como siempre", ha insistido el centrocampista.

Hasta ocho bajas tenía para este partido el Betis pero el catalán, aunque ha reconocido que influyen, no ha querido ponerlas como excusa: "No es fácil, pero no es excusa, tenemos plantilla de mucha calidad y hay que dar un paso adelante. Hay que ganar en casa con los partidos que vienen".

Por último, Marc Roca abogó por pensar ya en el importante partido del próximo jueves frente al Feyenoord donde el Betis tiene la oportunida de certificar su presencia entre los ocho mejores de la Fase Liga de la Europa League y clasificarse directamente para octavos de final: "Estamos con ganas de que llegue para borrar este partido. Estamos con ganas y convicción. Tenemos tres en casa vitales para nosotros. Necesitamos el apoyo de todos".

De la decepción de Marc Roca a la alegría de Coudet

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, reivindicó que su grupo de jugadores "pueden jugar bien al fútbol" y se mantuvo contraído a pesar de la victoria ante el Betis. "Tuvimos un gran juego con un rival de mucha jerarquía", valoró en rueda de prensa el argentino, que espera que su equipo no tenga una situación "tan apremiada" como hasta ahora.

"Por la parte futbolística el torneo ha sido injusto en la puntuación", expresó. "Les veo que están bien y convencidos y eso me genera tranquilidad", añadió Coudet, que quiso destacar el trabajo de todo el grupo, pero no dejó pasar la ocasión de poner en valor el trabajo de Carlos Protesoni. "Ha trabajado mucho para adaptarse a la posición de central y los valoro más porque tiene una situación contractual límite", dijo sobre el uruguayo. "Si fuera el Alavés lo renovaría", apuntó.

Preguntado por Carlos Vicente, uno de los mejores del partido y goleador, confesó que conoce el interés de varios equipos por su contratación y celebró que volvió a tener su momento. Admitió por último que no tenía presente que Pablo Ibáñez pudiese dar una versión como la que está dando a nivel de intensidad y remarcó que se han hecho fuertes en casa y tienen que empezar a puntuar fuera.