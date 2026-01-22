El Real Madrid se fija en el artillero de la Euroliga

El equipo madridista vigila de cerca a uno de los jugadores revelación de la Euroliga, un Obst con que querría hacer lo mismo que ya hizo con Maledon

El Real Madrid ha apostado tradicionalmente en los últimos años por intentar formar un equipo con los mejores jugadores de Europa o, a las malas, con norteamericanos ya asentados y que hubieran demostrado su experiencia en la ACB o en la Euroliga. Son los casos de Carroll, Feliz, Hezonja, Yabusele… o, este último año, con David Kramer, Gabriele Procida y Théo Maledon.

No obstante, la llegada de Sergio Rodríguez como hombre fuerte de la sección de baloncesto del Real Madrid ha variado algo el panorama y este año sí se ha apostado por jugadores llegados directamente de la NBA. Así han aterrizado Chuma Okeke, Trey Lyles y Alex Len. Y de allí están mirando al exterior que quiere incorporar el equipo desde hace meses y que, a pocos días de que se cierre el plazo de fichajes en la Euroliga, aún no se ha concretado.

El hecho de ampliar el punto de mira no quita que el Madrid siga apareciendo como el principal equipo en el que destacan los mejores jugadores de Europa. Con esa fama ha logrado convencer a estrellas como Hezonja, Musa o, este año, Maledon. Y por eso, el nombre del Real Madrid ha sido relacionado con uno de los jugadores revelación de esta edición del torneo continental, como el pasado año lo fuera Maledon.

El Baskonia sufrió la eficacia de Obst

En este caso es el alemán Andeas Obst (Bayern Múnich), reciente MVP de la jornada 20 de la Euroliga tras un partido en el que le metió 7 de 11 en triples al Baskonia y logró 37 puntos y 38 créditos de valoración.

No es el único partido en el que ha destacado el alemán, campeón del mundo con Alemania en 2023, pues está promediando esta temporada en Euroliga 14.2 puntos, 1.9 rebotes y 1.4 asistencias en 25 minutos de juego.

El Real Madrid está muy atento a su evolución, habida cuenta que la posición de escolta es una de las que quiere reforzar, incluso, para este año. Pero no es el único, ya que el vigente campeón Fenerbahçe y el Panathinaikos, que tantea todo lo que se mueve, también se han fijado en él.

Andeas Obst acaba contrato en junio

Andeas Obst acaba contrato en el mes de junio y parece complicado que el Bayern Múnich pueda retenerlo habida cuenta de los equipos que pujarán por él.

El mismo problema tienen los blancos con su jugadores más desequilibrante este año, un Trey Lyles que ha tenido una rápida adaptación al baloncesto europeo y que está siendo determinante. El Madrid lleva tiempo hablando con él para tratar de prorrogar su contrato, pero viendo el nivel que ha ofrecido, también aparecen otros clubes en su horizonte, entre ellos los antes mencionados (Panathinaikos y Fenerbahçe), así como algunas franquicias de la NBA, que pretenden su retorno.