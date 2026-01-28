¿Cuándo termina el mercado de fichajes de invierno? Las fechas de cierre en todas las ligas

El mercado de fichajes de invierno entra en su recta final, con clubes europeos y españoles luchando contrarreloj por cerrar sus refuerzos antes del 2 de febrero

El mercado de invierno sigue activo y los clubes europeos se mueven con rapidez para reforzar sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada. La presión aumenta, ya que el tiempo corre y la ventana invernal cerrará en apenas dos semanas, momento en el que se disparará la tensión en oficinas y despachos deportivos.

Fecha límite en España

En LaLiga, la ventana comenzó el 2 de enero de 2026 y finalizará el lunes 2 de febrero a las 23:59 horas. Hasta entonces, los equipos tienen la oportunidad de inscribir nuevos fichajes o cerrar cesiones estratégicas. Mientras algunos clubes como Real Madrid y FC Barcelona ya han dado por cerrados ciertos movimientos, otros, como el Atlético de Madrid, aún buscan reforzar la plantilla tras la salida de jugadores como Gallagher y Raspadori.

El director deportivo rojiblanco, Mateu Alemany, sigue negociando con diversos equipos para cumplir con las peticiones de Simeone, quien ha subrayado en rueda de prensa la necesidad de incorporar refuerzos clave antes de que cierre el mercado.

Movimientos destacados en LaLiga

Algunos clubes han aprovechado la ventana para fortalecer su plantilla. Por ejemplo, el Girona ya ha incorporado tres jugadores que se perfilan como titulares, mientras que el Barça ha completado su bloque con la llegada de Cancelo y las salidas de Dro y Ter Stegen, quienes ya debutaron frente al Getafe junto a Fran Beltrán y Echeverri.

En cambio, equipos como el Atlético de Madrid o el Espanyol aún enfrentan incertidumbre. Los colchoneros necesitan fichajes urgentes, mientras que el Espanyol solo ha sufrido bajas puntuales y lidia con la lesión de Javi Puado.

Horario de cierre y seguimiento

La Liga ha recordado que la fecha límite será el 2 de febrero de 2026 a las 23:59 horas, momento en que se prevé máxima actividad y presión en los despachos. Los aficionados seguirán de cerca los últimos movimientos, ya sea mediante redes sociales, transmisiones en directo o la tradicional cobertura por radio.

El mercado europeo

La fecha de cierre coincide con la de las principales ligas europeas como Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1, debido a que el 1 de febrero cae en domingo, por lo que se amplió un día adicional para facilitar las negociaciones. En cambio, otros mercados internacionales presentan calendarios distintos: en Arabia Saudí finalizará el 31 de enero, mientras que en países como Austria, Suiza, Turquía, Croacia o Polonia el mercado se extenderá hasta mediados o finales de febrero.

Esta diferencia permite a los clubes europeos cierta tranquilidad ante la posibilidad de que sus jugadores sean seducidos por ofertas árabes, al tiempo que abre oportunidades estratégicas para fichajes fuera de la ventana local.

Últimos días decisivos

Con la recta final del mercado de invierno, muchos clubes aún tienen la tarea pendiente de reforzar sus equipos, especialmente aquellos en la parte baja de la tabla que buscan dar un salto de calidad. Para los directores deportivos, esta ventana representa un desafío complejo: equilibrar la necesidad de refuerzos inmediatos con la reticencia de otros equipos a desprenderse de sus jugadores clave a mitad de temporada.

El reloj avanza, la tensión crece y la actividad en las oficinas promete intensa hasta el cierre del 2 de febrero, fecha en la que se conocerán los últimos movimientos y fichajes que podrían cambiar el rumbo de la temporada.