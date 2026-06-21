Derrota y suplencia en el Mundial para un Nicolas Pépé sediento de protagonismo

Pese a la derrota ante Alemania, el jugador del Villarreal tiene muchas opciones de clasificarse para dieciseisavos de final gracias al triunfo ante Ecuador en el debut; Costa de Marfil es segunda de grupo y dependerá de sí misma en el tercer partido ante la débil Curazao

La segunda jornada del Mundial 2026 dejó un sabor amargo para Nicolas Pépé. El extremo del Villarreal CF pasó de ser titular en el estreno en la Copa del Mundo a convertirse en un recurso casi residual de su selección frente a Alemania. Aún así, supo encontrar protagonismo al final.

Pese a ello, y para colmo de males, el partido se le terminó escapando de forma cruel a Costa de Marfil, recibiendo los 'elefantes' el tanto de la remontada germana en el tiempo añadido. El atacante groguet se jugará gran parte de sus opciones de seguir haciendo camino en la Copa del Mundo en una última jornada que promete emociones fuertes.

De titular indiscutible a revulsivo

Pépé participó de inicio en la victoria por 1-0 ante Ecuador, pero el seleccionador Emerse Faé sorprendió introduciendo varios cambios en el once para medirse a una poderosa Alemania. Entre las novedades estuvo la suplencia del futbolista groguet.

La noche de Toronto se presentaba como una oportunidad magnífica para que Costa de Marfil encarrilara su clasificación a los dieciseisavos de final. Los africanos habían comenzado el torneo con buen pie y un resultado positivo frente a los germanos les habría colocado con un pie y medio en la siguiente ronda. Sin embargo, la noche acabó torciéndose.

Una acción que pudo valer media clasificación

Pépé tuvo que esperar hasta el minuto 85 para entrar al terreno de juego. Lo hizo con un 1-1 en el marcador. El partido estaba completamente abierto.

Costa de Marfil se había adelantado gracias a un tanto del exbarcelonista Franck Kessié, pero Alemania reaccionó por medio de Deniz Undav. Con ambos equipos buscando el golpe definitivo, el futbolista del Villarreal entró al césped y apenas necesitó unas cuantas jugadas para dejar su imapcto.

En el minuto 89, Pépé condujo una transición perfecta y encontró un pase a su compañero Simon Adingra en una posición inmejorable. El extremo recibió prácticamente solo, pero un mal control acabó desperdiciando una ocasión clarísima para firmar el 1-2. Fue el "uy" del partido, el "casi" de Pépé. Porque aquella jugada pudo cambiar por completo el panorama del Grupo E.

Alemania castiga y complica el camino

El fútbol, sin embargo, no entiende de merecimientos. Cuando el empate parecía ya definitivo, apareció de nuevo Undav para marcar en el minuto 94 y consumar la remontada alemana.

El 2-1 dejó a Alemania como líder destacada del grupo y confirma una doble decepción para el jugador del Villarreal CF. Tras ceder la titularidad, se marchó derrotado y como protagonista directo de la acción que pudo haber cambiado el partido.

Aun así, el atacante amarillo demostró que sigue teniendo un gran peso en los planes de los marfileños. En apenas diez minutos sobre el césped fue capaz de generar una de las oportunidades más claras del encuentro.

Costa de Marfil, casi clasificada a pesar de la derrota

Pese al tropiezo, Costa de Marfil sigue dependiendo de sí misma para clasificarse. El triunfo ante Ecuador en la primera jornada mantiene muy vivo al combinado africano, que suma tres puntos vitales antes de afrontar la última jornada de la fase de grupos, en la que además se enfrentará al rival más débil del torneo.

La selección costamarfileña es segunda de grupo y se ha visto tremendamente beneficiada del empate sin goles entre Ecuador y Curazao. Ambas selecciones quedan con un solo punto y con escasas opciones en el tercer partido.

De esta forma, el próximo compromiso ante Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia será determinante. Una victoria o un empate clasificaría directamente a los 'elefantes' para los dieciseisavos de final. De hecho, incluso una improbable derrota ante los centroamericanos les podría dejar opciones de clasificar como uno de los mejores terceros a no ser que Ecuador venza Alemania, lo cual también se considera bastante remoto.

Para Nicolas Pépé, el encuentro aparece como una auténtica reválida. El futbolista del Villarreal todavía tiene mucho que decir en este Mundial. Ante Curazao tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo, reivindicarse y, de paso, prolongar el sueño mundialista de Costa de Marfil.