Mundial 2026 | Partidos de hoy domingo 21 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan España - Arabia Saudí, Bélgica - Irán, Uruguay - Cabo Verde, Nueva Zelanda - Egipto

Entre el domingo 21 de junio y la madrugada del lunes 22 se disputarán un total de cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H del Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue su alto ritmo de competición desde que se inaugurara la cita el pasado 11 de junio. Cuando se disputen los partidos del 21 de junio ya se habrán dejado atrás 11 días de competición. Este domingo 21 de junio y en la madrugada del 22 de junio se disputarán un total de cuatro encuentros que medirán a España y Arabia Saudí, Bélgica e Irán, Uruguay y Cabo Verde, Nueva Zelanda y Egipto.

Horario y dónde ver los partidos del 21 de junio del Mundial 2026

El viernes 21 de junio será España ante Arabia Saudí la que abra las hostilidades del día después de los partidos entre Ecuador y Curazao y el Túnez - Japón.

Horario y dónde ver en tv y online el España - Arabia Saudí del Mundial 2026

Será a partir de las 18:00 horas del domingo 21 de junio (hora peninsular española). La hora, teniendo en cuenta la ola de calor que estará viviendo parte de España en esas fechas, parece propicia para sentarse delante de la tv y seguir el encuentro acompañado de algún ágape. El duelo podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión española, DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir en directo y online el choque entre España y Arabia Saudí desde dos horas antes de su comienzo con la previa, el minuto a minuto, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Horario y dónde ver en tv el Bélgica - Irán del Mundial 2026

Bélgica e Irán se verán las caras en la segunda jornada del grupo G. El choque, que se celebrará en Los Ángeles, dará comienzo a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española). El choque podrá seguirse en TV a través de DAZN y de Movistar Plus+. El partido será el primero de esta segunda jornada del grupo G, el cual está muy igualado tras haberse dado dos empates en los dos primeros partidos.

Horario y dónde ver en tv el Uruguay - Cabo Verde del Mundial 2026

Uruguay y Cabo Verde darán el pistoletazo de salida a los partidos del lunes 22 de junio. Será a partir de las 00:00 horas cuando charrúas y caboverdianos se vean las caras en Miami. Ambos contendientes sabrán ya el resultado del otro partido del grupo, el que disputan España y Arabia Saudí. El choque podrá seguirse en tv a través de DAZN y Movistar Plus+. Al día siguiente, podrá leer la crónica del choque en ESTADIO Deportivo.

Horario y dónde ver en tv el Nueva Zelanda - Egipto del Mundial 2026

Nueva Zelanda, que cuajó un gran partido en la primera jornada ante Irán, se medirá en esta segunda jornada del Mundial 2026 a la Egipto de Salah. El choque dará comienzo a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular española) en Vancouver. Neozelandeses y egipcios sabrán el resultado del otro partido del grupo que juegan Bélgica e Irán. El partido podrá seguirse en TV a través de DAZN y Movistar Plus+. En la mañana de ese lunes 22 de junio podrá leer en ESTADIO Deportivo la crónica del duelo del grupo G.