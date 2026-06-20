El Sevilla Atlético sí activa la 'operación salida': acuerdo con el Hércules para el traspaso de David López

Mientras busca salida a los descartes del primer equipo, el club nervionense ha anunciado el traspaso del lateral zurdo del filial, en el que se reserva la posibilidad de obtener ingresos en el futuro

Tras los fichajes confirmados de Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, la dirección deportiva del Sevilla trabaja en aligerar la plantilla de efectivos con una 'operación salida' que hasta ahora se ha limitado a los futbolistas que terminan contrato, como Nemanja Gudelj tras declinarse finalmente su renovación.

Esta ausencia de transacciones para liberar espacio, contrasta con los movimientos en el Sevilla Atlético, en el que ya se ha iniciado la remodelación del plantel tras el descenso a Segunda RFEF. No en vano, el club anunciado en la mañana de este miércoles el traspaso al Hércules del carrilero zurdo David López.

El Sevilla se reserva un porcentaje de su futura venta

"La dirección deportiva del Sevilla FC y el Hércules CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de David López", comunicó a través de sus medios oficiales el club nervionense, que recordó la trayectoria del futbolista en la cantera blanquirroja.

"Aterrizó en la cantera sevillista en el verano de 2020 procedente de la AD Nervión cuando aún se encontraba en edad Cadete. Desde ese momento, el lateral zurdo blanquirrojo fue pasando por los diferentes equipos juveniles e incluso por el Sevilla FC 'C' antes de llegar al primer filial, en el cual ha militado esta última campaña. Con todo ello, el Sevilla FC le desea a David López la mejor de las suertes en esta nueva etapa, al mismo tiempo que agradece el compromiso adquirido durante todos estos años", explica la entidad de Eduardo Dato.

El Sevilla, dentro de las condiciones pactadas para el pase, se guarda un porcentaje de una futura venta de David López, que participó el curso pasado en un total de 25 partidos con el filial nervionense.

Carta de despedida de David López

David López puso fin a su etapa en el Sevilla con una emotiva carta en sus redes sociales tras anunciarse su llegada al Hércules. "Hoy me toca escribir la carta más difícil para despedirme del club que ha sido mi casa durante los últimos seis años. Cierro una etapa fundamental en mi vida y quiero hacerlo desde lo más profundo de mi corazón hacia el club que me ha visto crecer y evolucionar, no solo como futbolista, sino también como persona", arranca el adiós del carrilero.

"Me voy con la suerte de haber jugado en un grandísimo club"

"Llegué con la ilusión de un niño y me marcho con la madurez de alguien que ha tenido la suerte de jugar para este grandísimo club. Durante este tiempo he aprendido que defender este escudo exige responsabilidad, compromiso y la ambición de dar siempre lo mejor de uno mismo en cada momento. Me llevo conmigo valores que me acompañarán por siempre como la resiliencia, la casta y el coraje, pero, sobre todo, la humildad", señala Davi López, que se muestra muy agradecido.

"Nada de esto hubiera sido posible sin todas las personas que me han acompañado en el camino, ayudándome a crecer diariamente y sacando mi mejor versión. Gracias por la confianza, por la exigencia y por enseñarme que cada entrenamiento y cada partido eran una oportunidad para mejorar. Pero, por encima de todo, me llevo a las personas con las que me he cruzado por el camino. El vestuario ha sido mi segundo hogar, me llevo amigos que hoy considero hermanos, compañeros con los que he compartido risas, momentos difíciles y muchas alegrías para toda la vida. Me despido deseándole al Sevilla F.C. toda la suerte del mundo. Nuestros caminos se separan hoy, pero todo lo aprendido aquí me acompañará en cada paso que dé en el futuro", concluye.