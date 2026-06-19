Ofrecen a Lomónaco al Sevilla y la respuesta da pistas sobre la planificación

El nombre del central argentino, en la agenda del Betis, ha llegado a las oficinas de Nervión por medio de un ofrecimiento que ha declinado José Ignacio Navarro por un motivo ajeno a lo económico

La nueva dirección deportiva trabaja en la planificación de la próxima temporada bajo parámetros muy determinados debido a las limitaciones económicas y también a la necesidad ahora mismo de centrarse en la salida por el overbooking en algunas posiciones.

Condicionantes que se tienen muy en cuenta a la hora de atender la lluvia de ofrecimientos que están llegando a José Ignacio Navarro para la construcción del nuevo Sevilla.

En este sentido, en las últimas semanas se han puesto sobre la mesa del alto ejecutivo sevillano perfiles para todas las posiciones, y entre ellos se encuentra el nombre de Kevin Lomónaco, central cotizado de 24 años que milita en Independiente de Avellaneda y que espera dar el salto a Europa este verano tras varios intentos fallidos.

Lomónaco, ofrecimiento reciente declinado en Nervión

Así las cosas, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, ha sido ofrecido al Sevilla recientemente y la respuesta inmediata por parte nervionense da pistas sobre los pasos a seguir en la planificación y lo que ahora mismo se busca y lo que no.

De ese modo, el club rechazó de plano este ofrecimiento, pero no con el argumento lógico de que, a día de hoy, está lejos de las posibilidades económicas del Sevilla, tanto en cuanto su valor de mercado es de ocho millones y el 'Rojo' aspira a obtener 8-10 millones por su traspaso tras haber rebajado su precio con respecto a otras ventajas.

El Sevilla esgrime como motivo el overbooking en la defensa

Y es que el club esgrimió como razón la cantidad de centrales de los que dispone a día de hoy García Plaza, nada más y menos que siete tras anunciarse oficialmente la incorporación a coste cero de Arouna Sangante, por lo que, en este momento, se considera que es una posición cubierta, al menos hasta que no se produzcan las salidas programadas.

La idea es desprenderse, como mínimo, de Fede Gattoni y Fábio Cardoso, a la par que es vital para la economía nervionense librarse ya de la elevada ficha de Nianzou. También está en la rampa de salida Marcao, por ahora reacio a marcharse, por lo que todos los escenarios son posibles.

Los únicos fijos, a menos que llegarán ofertas irrechazables, son Kike Salas y Andrés Castrín, y el recién firmado Sangante, pero mientras no haya movimientos masivos en la 'operación salida', en el eje de la zaga no hay sitio para refuerzos.

Lomónaco, en la agenda del Betis desde hace tiempo

Cabe recordar que el verano pasado también fue ofrecido, pero las pretensiones de Independiente convertían en imposible esta vía, y que Lomónaco gusta mucho en el Betis, hasta el punto de que lo intentó el verano pasado y reactivó el interés en marzo de cara a este verano.

Sin embargo, las filtraciones sobre las negociaciones y el viaje de emisarios para verlo en directo en Argentina y negociar provocaron el enfado de la dirección deportiva y la ruptura de unas conversaciones que a día de hoy no se han vuelto a retomar.

En las últimas semanas, Tigres mexicano se ha puesto en contacto directamente con el central, pero, de momento, esta posibilidad no ha ido más allá y continúa en Independiente.