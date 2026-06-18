El Sevilla tiene que tachar otro nombre de la lista que ha heredado de Antonio Cordón

El pasado enero, el 'jefe' de José Ignacio Navarro tanteó la llegada de Julien Duranville, que se puso a tiro al salir cedido del Borussia Dortmund. Este verano, su sustituto busca de nuevos extremos, pero el belga ya tiene cerrado su futuro bajos unos términos inalcanzables en Nervión

Con tres fichajes a coste cero ya cerrados (Guridi Juan Iglesias y Sangante), el Sevilla FC sigue rastreando el mercado en busca de oportunidades para reforzar todas sus líneas que encajen dentro de su limitada economía. La prioridad está en la portería, donde se sueña con el regreso de Vlachodimos mientras ya se conoce el precio impuesto por el Villarreal a Diego Conde. Se trata de una posición clave y ahí sí parece que habrá que rascarse algo el bolsillo. Pero la idea general, como ya sucediera el pasado verano, no es otra que continuar reclutando jugadores que queden libre o hacerse con cesiones interesantes.

Incógnitas en los extremos del Sevilla FC

En este sentido, el interés en Adrián Liso pasaría por intentar lograr un préstamo, aunque el Real Zaragoza pretende incluir una opción de compra obligatoria. Con el aragonés, José Ignacio Navarro y Luis García Plaza pretenden reforzar unos costados donde no está nada claro el futuro de Rubén Vargas o Ejuke, a lo que se suma el adiós de Januzaj. Habrá que firmar algún extremo sí o sí. Y puede que el nuevo director deportivo vuelva a tirar de la lista que él mismo ha manejado en este último año junto a Antonio Cordón, si bien tendrá que tachar un nombre de la misma.

Fue el pasado mes de enero, en búsqueda de refuerzos para el ataque, cuando en Nervión tantearon la opción de Julien Duranville, joven extremo belga de solo 20 años que se puso a tiro ante el deseo del Borussia Dortmund de buscar una salida en forma de cesión. Sin apenas oportunidades en el conjunto alemán, la idea era que se fogueara y pudiera revalorizarse. Pero aunque el Sevilla FC se posicionó, finalmente puso rumbo a suiza para enrolarse en el Basilea, que pagó 250.000 euros para disfrutarlo unos meses.

Los números de Duranville

En el cuadro helvético, el extremo diestro, que prefiere partir a pierna cambiada desde la izquierda, ha disputado 17 encuentros, con 829 minutos en total, en los que ha firmado dos goles y una asistencia. Sin ser brillante, su rendimiento lo ha vuelto a colocar en el escaparate y la jugada le ha salido redonda al club germano, que pagó 8,5 millones de euros por su fichaje procedente del Anderlecht en el mercado invernal de la 22/23, cuando aún era menor de edad.

Lastrado también por las lesiones, Duranville sólo ha jugado 27 partidos en tres temporadas con el Borussia Dortmund, actuando además en ocasiones con su equipo filial. Pero esta vez no saldrá cedido, lo que hace que en el Sánchez-Pizjuán se olviden de él. Su caché sigue siendo elevado, e inalcanzable para los nervionenses si no era mediante un préstamos, y el Olympique de Lyon ha llegado a un acuerdo para su fichaje a cambio de 5,5 millones de euros sin bonus, según el diario L'Equipe, debiendo convertirse en los próximos días en el relevo del portugués Afonso Moreira, por el que el Bayer Leverkusen podría pagar 32 millones.

Pendiente de la dirección de control de la Ligue 1 y de las posibles variables

El jugador nacido en Uccle, que llegó a ser internacional absoluto con Bélgica con solo 18 años, también ha acordado un contrato hasta 2031. Pero dados los problemas financieros del conjunto francés, su traspaso aún debe ser aprobado por la DNCG (Dirección Nacional de Control de la Gestión), que se reunirá la próxima semana. Dicho organismo es el mismo que el pasado verano, tras valorar su situación, decidió revocar el castigo del descenso a la Ligue 2, si bien sigue fiscalizando todos sus movimientos.

Desde Alemania, por su parte, Sky Sport había apuntado que el Olympique de Lyon podía llegar a pagar 8,5 millones incluyendo variables, apretando también el Borussia Dortmund para conservar el 20% de los derechos del extremo de cara a una futura venta. Pero aunque las cifras bailan en ese sentido, lo que sí queda claro es que se trata de una opción que está muy lejos de la realidad económica del club en Nervión. Toca seguir buscando.