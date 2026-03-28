El entrenador de Independiente pone algo más de luz sobre el posible fichaje de Kevin Lomónaco por el Betis

El traspaso del central argentino está en al aire actualmente después de que se haya filtrado que el Real Betis estaba en conversaciones avanzadas con Independiente para cerrar la operación. Gustavo Quinteros, entrenador del Rojo, asegura que no hay nada cerca de concretarse

El Real Betis ya se encuentra planificando la próxima temporada y tiene trabajo adelantando ya que mantiene conversaciones avanzadas con varios futbolistas. Una de las posiciones que la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara quiere mejorar es la de central en donde uno de los jugadores que más gusta es Kevin Lomónaco, de Independiente de Avellaneda. El argentino encaja en el perfil deseado por el Real Betis aunque su incorporación está ahora en el aire. En Argentina transmiten, tal y como ha dicho Gustavo Quinteros, entrenador de Kevin Lomónaco, que no espera que se cierre nada de manera inminente.

Kevin Lomónaco fue uno de los futbolistas que descansó en el partido que Independiente de Avellaneda disputó contra Atenas, correspondiente a la Copa de Argentina. El Rojo no necesitaba de sus mejores futbolistas para pasar la eliminatoria, que la acabó ganando por 4-2. Tras el encuentro, los medios de comunicación aprovecharon para preguntar a Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, cómo se encontraba el central después de las informaciones que lo sitúan en el Real Betis.

Gustavo Quinteros, técnico de Independiente, señaló que intentan que Kevin Lomónaco se mantenga ajeno a los rumores de mercado y que lo sigue tratando como uno más porque a él no le han comunicado que se vaya a concretar el traspaso del central al Real Betis de momento. "Tratamos de que Kevin Lomónaco piense en el próximo partido, no tanto en el después. No hablé directamente con él porque nadie me comunicó que había algo por concretarse".

La llegada de Kevin Lomónaco al Real Betis, en el aire

Kevin Lomónaco, central de Independiente, es uno de los futbolistas que más gustan en el Real Betis. El club verdiblanco lo viene siguiendo desde hace tiempo y tiene su fichaje bastante avanzado, pero ha habido un contratiempo que ha provocado que ahora la operación quede en el aire.

Hay que decir que el fichaje de Kevin Lomónaco por el Real Betis no está descartado, pero también es cierto que en el club verdiblanco no han gustado nada las filtraciones de los últimos días y que de momento ha pausado las conversaciones.

A sus 24 años, Kevin Lomónaco es uno de los centrales más cotizados y mejor valorados de todo el fútbol de Argentina. El zaguero está encantado con el interés del Real Betis, con el que estaba abierto a fichar, y estaba a la espera de que el club bético e Independiente, con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, llegaran a un acuerdo.

El deseo del Real Betis por fichar a Kevin Lomónaco no se nuevo ya que lo quiso contratar el pasado verano, pero al final se decantó por la opción de Valentín Gómez después de que Independiente considerara insuficiente la siguiente oferta: 7 millones de euros por el 60 por ciento de sus derechos, con una obligación más adelante de hacerse con un 20 por ciento más por 2'5 millones, por lo que en total abonaría 9'5 millones de euros por el 80 por ciento del pase del central.