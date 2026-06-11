El Sevilla anuncia el adiós definitivo de Gudelj por mutuo acuerdo

El club sevillista ha comunicado que ambas partes han decidido este miércoles "separar los caminos" tras siste temporadas a pesar de predisposición inicial para ampliar su contrato

Nemanja Gudelj pone fin de de manera definitiva a su etapa larga en el Ramón Sánchez-Pizjuán pese a la intención, a priori, de ambas partes de prologar su contrato al menos una campaña más.

Así, el club ha anunciado en la tarde de este miércoles que finamente no seguirá en Nervión tras el encuentro que se ha producido hoy mismo y que ha resultado determinante para tomar esta decisión. Por ende, el 'Comandante' abandonará la nave sevillista Sevilla una vez termine su vinculación el día 30 de este mes tras haber conquistado dos Europa League y dejar una huella profunda en el sevillismo por su aportación y compromiso.

Gudelj dejó claro que esperaría al Sevilla

Cabe destacar que recientemente no escondió su deseo de continuar en la que considera su casa, para lo que habría sido necesario una renovación a la baja después de que anteriormente ya acepara una reducción de sus emolumentos. En este sentido, aseguró que lo esperaría al estar por entonces todo parado por las negociaciones con Sergio Ramos.

“Por el respeto y por todo, yo siempre he dicho que para mí la prioridad siempre la va a tener el Sevilla, de hablar con ellos primero. Y ya luego, lo que suceda, escuchar otras ofertas. Yo creo que yo debo al club, por lo menos, darle este tiempo y espacio para aclarar un poco cómo va a ser el futuro. Y desde ahí, escucharles y ver si podemos seguir adelante; espero que sí. Llevó aquí siete años, esta temporada he jugado muchos partidos y siempre sería un honor defender este escudo", apuntó Gudelj, que, finalmente, dejará de vestir la elástica nervionense.

Este es el comunicado completo de la entidad de Eduardo Dato:

"Nemanja Gudelj cierra su etapa en el Sevilla FC. Este miércoles, club y jugador mantuvieron una reunión en la que decidieron de común acuerdo separar sus caminos este próximo 30 de junio, cuando finaliza el vínculo del internacional serbio con la entidad nervionense. Gudelj llegó al Sevilla en el verano de 2019, con 27 años, y se marcha con 34 después de cumplir las cuatro temporadas iniciales y renovar otras tres en 2023.

Gudelj deja el Ramón Sánchez-Pizjuán después de nada menos que 261 partidos oficiales repartidos en siete campañas y siendo el quinto extranjeros con más encuentros disputados en el club. 196 de ellos fueron de LALIGA EA Sports, 23 de la Copa del Rey, 21 de la UEFA Europa League, 19 de la UEFA Champions League y 2 de la UEFA Supercup. Fue en Europa donde consiguió tocar plata como blanquirrojo, levantando la UEL de 2020 en Colonia -a cuya concentración llegó más tarde tras pasar el covid- y la de 2023 en Budapest.

A pesar de ser un jugador de perfil defensivo, también aportó en el capítulo anotador. Aunque le costó estrenar su casillero, algo que logró en octubre de 2022 con un golazo desde fuera del área en Son Moix, esa misma temporada la cerró con cuatro dianas, incluidas una en el derbi en el Villamarín y otra en Europa ante el PSV. Desde entonces vio siempre portería, tanto en la 2023/24 -tres goles-, uno en la 2024/25 y dos en la recién finalizada 2025/26. Diez goles en total. Además, el balcánico ha sido, durante su etapa como sevillista, un auténtico fijo para su selección. De hecho, defendió la camiseta de Serbia en 53 ocasiones como sevillista, con participación en la fase final de la Copa del Mundo 2022 y la Eurocopa 2024.

El Sevilla FC quiere agradecer a Nemanja Gudelj por estos siete años de entrega y lucha por el club y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional".