Luis García Plaza aboga por "disfrutarlo", pero advierte: "El que saque la cabeza, le meten un hostión de cuajo"

El madrileño se queda, "aparte de los puntos", con "las sensaciones", recalcando que fueron "merecedores de la victoria" y que "el resultado ha sido corto", pues debieron "asegurarlo", aunque aboga por el 'carpe diem' gracias al "modo supervivencia" instaurado desde que llegó el curso pasado

"Aparte de los puntos, son las sensaciones. El equipo está compitiendo muy bien y leyendo muy bien los partidos, cuándo atacar y cuándo sufrir. El fútbol es fútbol y, como el día del RCD Espanyol, podían habernos empatado, pero creo que éramos merecedores de la victoria. En la primera parte les hemos maniatado bien, hemos llegado y tenido opciones. Lo único es que el resultado ha sido corto, debimos haber asegurado, pero Antonio Hidalgo es un entrenador que varía mucho tácticamente con sistemas y situaciones, con lo que nos hemos ido acoplando", resumía en los medios del club un satisfecho Luis García Plaza, que se acordó de la afición.

"Muy contento por los chicos y los 1.000 que han venido y que han tenido un viaje complicado; a ver si se vuelven más contentos. Ya dije que no podíamos prometerle victorias, pero sí que seremos un equipo que se deja la vida y lo da todo. Y eso hay que disfrutarlo, que ya llegarán los malos momentos. Había que agradecerles su apoyo", añadía el madrileño, contento de la familia que han formado: "Entendieron desde que llegué el año pasado lo del 'modo supervivencia', de jugar al máximo, y había que extenderlo. Eso es la base. Cuando perdamos será porque el entrenador no ha estado bien. Ahora que van muy buenas, tranquilidad y a ver qué tal contra el Barça".

Porque tiene claro el ex del Deportivo Alavés que no hay que pensar en Europa ni en objetivos mayores todavía: "El que saque la cabeza le meten un hostión de cuajo. Van a llegar malos momentos y también un mal día en el que podamos perder. Pero que vean que lo dejamos todo". Dentro de esa dinámica de dar su sitio a todos sus jugadores, se acordó de algunos: "Hoy quería que Andrés Castrín hablase en su tierra. Ya le he dicho al siguiente que le toca el sábado. Me queda el sabor amargo de no haber podido dar minutos a varios chicos que lo dan todo en los entrenamientos, pero es que esto es así y, si siguen igual, jugarán. La temporada es muy larga. Éste es el camino que seguir".

Buen nivel físico, pero el once contra el Barça está en duda

"Teníamos más días de recuperación que el RC Deportivo de La Coruña, y eso se nota. Le estoy echando un cable a su entrenador, que lo dijo en rueda de prensa. Ahora, tengo más o menos pensado quién va a jugar, porque los que han jugado miércoles no van a entrenarse el jueves. Hablaré con los doctores y preparadores físicos y, como me digan que a uno hay que guardarlo, lo guardaremos. No nos podemos arriesgar a que muscularmente se nos rompa. Así que la alineación del sábado va a estar condicionada a lo que yo piense y a lo que me digan los doctores y preparadores físicos".