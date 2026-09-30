España es mucho más que Lamine Yamal y Rodri

El fútbol español está de moda y no sólo sobre el césped; sus números demuestran que estos éxitos también se ha trasladado a los banquillos

El fútbol español está de moda. Y no sólo es por su reciente campeonato del mundo o por la supremacía que los futbolistas españoles están mostrando en su regreso tras el título logrado en Nueva York.

Su calidad es muy valorada desde hace tiempo, pero en los últimos años, también se ha valorado el trabajo de sus entrenadores a lo largo de todo el mundo. Raro es el país donde no entrena un técnico español. Muchos de ellos son desconocidos en España y con poco bagaje más allá del fútbol base. Y, sin embargo, muestran la calidad que existe en los cursos de formación que se dan en nuestro país.

La proliferación de buenos entrenadores españoles, al fin, se está viendo reflejado a todos los niveles. La última final de la Champions contó con técnicos españoles en cada banquillo y, lógicamente, con el campeón. También fue español el vencedor de la UEFA Europa League (Unai Emery) y casi se logra el triplete con el Rayo (Iñigo Pérez), pero el Crystal Palace lo evitó en la final de la Conference League.

Cuatro de los cinco nominados al Balón de Oro de 2026 como mejor entrenador. Sólo el belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, rompe esa hegemonía, pero los favoritos son Luis Enrique y Luis de la Fuente, con Arteta o Emery como alternativas.

Europa se rinde a los entrenadores españoles

Y si éstos son los preparadores de elite, la puntilla llega con la presencia mayoritaria a todos los niveles del fútbol español en los banquillos con el arranque de las competiciones europeas.

Hasta 17 entrenadores nacidos en España dirigen equipos en Europa este año, más que cualquier otra nacionalidad y con preeminencia en todas las competiciones. Y lo mejor es que no lo hacen al frente de clubes españoles, sino que entrenan en equipos de... 13 países.

España ha comenzado la temporada con Champions con 6 entrenadores en Champions, cuatro en Europa League y siete en Conference league. Es decir, que el 16% de los entrenadores que juegan la fase liga de las competiciones europeas son de la misma nacionalidad. Y uno de cada seis banquillos de la Champions está ocupado por un entrenador español.

Hubo un cambio de última hora que no afectó al número, pero sí vario el preparador que se ponía al frente del Olympiacos, donde Imanol Alguacil sustituyó a José Luis Mendilibar al frente del equipo de El Pireo.

Y lo mejor es que hay mucho futuro entre ellos. Claudio Giráldez, que disputa su segundo año con el Celta en Europa, sólo tiene 38 años; un o menos que Cesc Fábregas, que debuta en Champions con el Como. Y con menos de 45 también están Albert Riera (44), Carlos Vicens (43), y Gonzalo García e Iñigo Pérez (42).

Luis Enrique y Unai Emery, dos referentes

Si miramos a la elite hay dos nombres que sobresalen. Por un lado, Luis Enrique, el técnico que ha ganado las dos últimas ediciones de la Champions League con el PSG y que ha pasado a engrosar el reducido número de entrenadores que tienen tres Ligas de Campeones en su haber, tras la que también logró con el Barça en 2015. Junto a él sólo aparecen Ancelotti, Guardiola, Zidane y Bob Paisley.

El otro nombre es un Unai Emery que desde que ganó su primera Europa League con el Sevilla hace doce años no ha parado de triunfar en esta competición, donde ya suma cinco títulos y un subcampeonato. Con el Aston Villa se ha coronado este año tras haberlo hecho con el club nervionense por tres veces y con el Villarreal en una.

Tantos títulos han abierto el camino de entrenadores menos conocidos, en los que se confía en Ligas menos prominentes. Y ahí es donde verdaderamente se demuestra la gran base del fútbol español, la metodología, la preparación táctica y la formación que las federaciones españolas ofrecen y que hacen posible que, a día de hoy, aparezca el talento en los banquillos con la misma asiduidad que en el césped.

Los 17 técnicos que dirigen en Europa en la temporada 2026-2027

UEFA Champions League

1. Luis Enrique (PSG)

Uno de los técnicos españoles con mayor palmarés internacional. Ha convertido al PSG en campeón de Europa los dos últimos años. Su sello combina posesión, presión alta, amplitud y mucha exigencia colectiva. En 2026 volvió a conquistar la Champions League, y el PSG le renovó hasta 2030.

2. Mikel Arteta (Arsenal)

Representa una idea de fútbol muy trabajada: control del partido, presión, salida limpia y ocupación racional de los espacios. En 2025/26 consiguió algo enorme para el Arsenal: ganar la Premier League, poniendo fin a 22 años de espera del club; y alcanzar la final de la Champions. Además, fue elegido Manager of the Season de la Premier.

3. Unai Emery (Aston Villa)

Especialista absoluto en competiciones europeas y, particularmente, en la Europa League. En 2026 llevó al Aston Villa a conquistar su quinta Europa League como entrenador, un récord histórico en la competición. Su capacidad para preparar eliminatorias y gestionar diferentes escenarios de partido es una de sus grandes señas de identidad.

4. Cesc Fábregas (Como)

Uno de los entrenadores españoles jóvenes con mayor proyección internacional. Su propuesta parte del juego asociativo, la posesión y la salida desde atrás. Como consiguió regresar a la Serie A después de 21 años y posteriormente alcanzar por primera vez la Champions League. En 2026 sigue al frente del proyecto y tiene contrato hasta 2028.

5. Iñigo Pérez (Villarreal)

Técnico joven que ha demostrado una gran capacidad para hacer competir a equipos con recursos más limitados, aunque está pasando por alguna dificultad en el arranque de temporada. Su gran logro reciente ha llegado con el Rayo: permanencia, clasificación para la Conference League y, en 2025/26, primera final europea de la historia del club. En junio de 2026 dio el salto al Villarreal, donde firmó hasta 2029.

6. Andoni Iraola (Liverpool)

Otro ex del Rayo. Entrenador de identidad muy marcada, con equipos intensos, agresivos en la presión y capaces de atacar con muchos jugadores. En el Bournemouth dejó una huella importante: consiguió el mejor registro de puntos del club en la Premier y lo llevó por primera vez a Europa. Este pasado verano ha dado un enorme salto en su carrera al convertirse en entrenador del Liverpool.

UEFA Europa League

7. Imanol Alguacil (Olympiacos)

Técnico de identidad muy marcada por su paso por la Real, con un fútbol intenso, basado en la presión, la circulación de balón y el protagonismo de los jóvenes. Su gran etapa en club donostiarra dejó una Copa del Rey, cinco clasificaciones europeas consecutivas y una participación en Champions League. Justo antes del arranque de esta Europa League asumió el banquillo del Olympiacos, tomando el relevo de José Luis Mendilibar tras la histórica etapa del técnico vasco en Grecia.

8. Claudio Giráldez (Celta)

Uno de los grandes exponentes de la nueva generación de entrenadores españoles. Su Celta se caracteriza por un fútbol valiente, asociativo y con protagonismo de futbolistas formados en la cantera. Ha consolidado al equipo en posiciones europeas y en 2026 renovó hasta 2028. Su arranque de la presente temporada, en cambio, deja dudas.

9. Julio Velázquez (Levski Sofia)

El ex del Betis, entre otros, aterriza con una trayectoria extensa pese a su relativa juventud, acostumbrado a trabajar en contextos y ligas diferentes. Actualmente dirige al Levski Sofia, donde tiene contrato hasta 2028.

10. Carles Martínez (Bayer Leverkusen)

Entrenador formado en la metodología de cantera y fútbol de formación, con una carrera que ha ido creciendo desde España hasta Francia y Alemania. Después de tres temporadas en el Toulouse, dio en 2026 el salto al Bayer Leverkusen. Su llegada supone otro ejemplo de la creciente presencia de técnicos españoles en las grandes ligas europeas.

UEFA Conference League

11. José Bordalás (Getafe)

Uno de los técnicos españoles más reconocibles por su intensidad competitiva, organización defensiva y capacidad para maximizar las virtudes de sus plantillas. TRas meter al club azulón en Europa, rechazó otras opciones y renovó. Su trayectoria en Getafe incluye un ascenso a Primera y dos clasificaciones históricas para Europa.

12. Felip Ortiz (Inter Club Escaldes)

Técnico con una trayectoria especialmente vinculada al fútbol de formación y al trabajo de estructura. En el Inter Club Escaldes ha conseguido convertirse en una figura importante del proyecto y acumula varias temporadas al frente del conjunto andorrano. En 2025/26 conquistó la Liga de Andorra, y continúa dirigiendo al equipo en 2026/27, temporada en la que ya ha hecho historia. Su club es el primero de Andorra que juega una fase Liga en Europa.

13. Carlos Vicens (SC Braga)

Discípulo de la metodología de Pep Guardiola, trabajó durante años en la estructura del Manchester City. Destaca por su perfil metodológico, el trabajo táctico y su formación dentro de una de las estructuras futbolísticas más sofisticadas de Europa. Desde 2025 dirige al SC Braga, consolidando su salto al fútbol profesional de primer nivel.

14. Gonzalo García (Hajduk Split)

Técnico español nacido en Uruguay, con experiencia en varios países y una carrera muy vinculada al fútbol internacional. Ha pasado por Twente, Istra 1961 y Arouca, antes de asumir el banquillo del histórico Hajduk Split. Su llegada al Hajduk le sitúa ante uno de los retos más importantes de su carrera en el fútbol croata.

15. Juanma Pavón (Lincoln Red Imps)

Entrenador formado en el fútbol andaluz y especialmente vinculado al Recreativo de Huelva, donde pasó por diferentes categorías hasta llegar al primer equipo. En 2026 asumió el mando del Lincoln Red Imps de Gibraltar. El proyecto tiene además una dimensión europea: el club le incorporó pensando en competir en las eliminatorias continentales.

16. Míchel Sánchez (Ajax)

Uno de los entrenadores españoles que más ha evolucionado en los últimos años: ascendió al Girona y posteriormente lo llevó hasta la Champions League. Su propuesta está muy vinculada a la posesión, el juego ofensivo y la generación de ventajas mediante la pelota. Tras llevar al Girona a la Champions -aunque el pasado año descendió-, en 2026 comenzó una nueva etapa en el Ajax, con contrato hasta 2028.

17. Albert Riera (Estrella Roja de Belgrado)

Técnico con una carrera muy internacional. Ha trabajado en Eslovenia, Francia, Alemania y, ahora, Serbia. Con el Olimpija Ljubljana ganó Liga y Copa de Eslovenia, y posteriormente también levantó una Copa con el Celje. En agosto de 2026 asumió el banquillo del Estrella Roja, con contrato hasta 2028.