El refugio de Cristiano Ronaldo tras el lío con Portugal: así es su espectacular mansión

El delantero portugués atraviesa una situación poco habitual con su selección y tiene en Cascais uno de sus grandes refugios lejos del fútbol: una espectacular mansión de 12.000 metros cuadrados que comparte con Georgina Rodríguez

La vivienda portuguesa de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el foco debido al momento de máxima tensión que vive el delantero, que este miércoles abandonó la concentración de su selección después de las palabras de su seleccionador, Jorge Jesus, quien había explicado públicamente que Cristiano sería suplente y que jugaría únicamente si el equipo lo necesitaba durante el encuentro. "Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión", señaló el técnico.

La situación se produjo después de que Cristiano no disputara ni un minuto en la victoria de Portugal ante Noruega. El propio futbolista comunicó posteriormente su decisión de abandonar la concentración y aseguró que, "a su debido tiempo", contará a los portugueses las razones que motivaron su marcha. Ante esta situación, CR7 seguro que necesita un refugio donde pasar estos duros momentos y poco habituales en su larga carrera. Es ahí donde entra su casa en Quinta da Marinha.

El refugio de Cristiano Ronaldo y Georgina, en una de las zonas residenciales más exclusivas de Cascais, está diseñado como un espacio alejado del ruido y pensado para disfrutar de la vida familiar. La propiedad se levanta sobre una parcela de unos 12.000 metros cuadrados y la vivienda alcanza aproximadamente los 5.000 metros cuadrados construidos.

No es una casa cualquiera. La residencia de CR7 y Georgina se compone de dos piscinas, una interior y otra exterior, gimnasio, spa, cine privado y amplias zonas ajardinadas. También cuenta con una bolera privada y un garaje preparado para albergar una importante colección de automóviles. Además de un sinfín de habitaciones y cuartos de baño.

La vivienda de Cascais se ha convertido además en un lugar especialmente ligado a la intimidad de la pareja. En agosto de 2026, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebraron allí su boda, en una ceremonia que tuvo como escenario el propio salón de la casa, por lo que no sería de extrañar que ahora hubiera decidido viajar allí para desconectar.

Un auténtico refugio en Portugal

La ubicación de la vivienda de CR7 tampoco es casualidad. Quinta da Marinha se encuentra en Cascais, en la costa atlántica portuguesa, y es uno de los enclaves residenciales más exclusivos del país. La casa está planteada para aprovechar precisamente esa relación entre el interior y el exterior, con grandes superficies acristaladas, terrazas y espacios abiertos que conectan la vivienda con el jardín y la piscina.

Por dentro, el lujo está también en los materiales. El mármol travertino tiene un papel protagonista en diferentes estancias, mientras que el salón apuesta por tonos claros, piezas de grandes dimensiones y textiles que buscan dar calidez al conjunto. La mesa del comedor, de gran tamaño y realizada en piedra, fue uno de los elementos que más protagonismo adquirió durante la boda.

De Madeira a Cascais

Cascais no es, en cualquier caso, el único vínculo residencial de Cristiano Ronaldo con Portugal. El futbolista también cuenta con una conocida vivienda en Funchal, su ciudad natal, en Madeira. Se trata de una propiedad adquirida en 2015, con amplios ventanales y terrazas con vistas al mar, además de piscinas, gimnasio y spa.

Pero la casa de Quinta da Marinha tiene un significado diferente. Es el espacio familiar que Cristiano y Georgina han mostrado en distintas ocasiones y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los escenarios habituales de su vida privada.