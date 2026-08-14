El Villarreal sueña con el regreso de Yeremy Pino: el canario quiere volver a casa

Según Matteo Moretto, aunque la elevada cifra de su contrato dificulta seriamente cualquier intento del 'Submarino', el extremo canario, formado en la cantera amarilla y traspasado al Crystal Palace en agosto de 2025 por 30 millones de euros, estaría encantado de regresar a La Cerámica

El nombre de Yeremy Pino vuelve a aparecer en el horizonte del Villarreal CF. El extremo canario, uno de los grandes productos de la cantera amarilla, vuelve a respirarse en la atmósfera grogueta por la ilusión que genera entre la afición su posible regreso, aunque hoy por hoy existen importantes obstáculos económicos para que esto llegue a poder materializarse.

La información parte de Matteo Moretto, que ha señalado que el Villarreal suena como una posible vía para procurar el retorno del futbolista tan sólo un año después de su marcha, aunque la operación sería complicada precisamente por las condiciones económicas de su salida al Crystal Palace el pasado verano. El periodista italiano apunta además a un elemento sentimental: Yeremy Pino es de la casa y al jugador le gustaría volver al club en el que se formó.

Yeremy Pino, una opción que vuelve a sonar

“El Villarreal suena con Yeremy Pino, es un jugador de la casa y al chico le gustaría volver", explicó Moretto al ser preguntado por la posibilidad de un regreso al Villarreal. El interés, por tanto, no debe interpretarse todavía como una negociación en curso ni como una operación que el club amarillo tenga al alcance de la mano, pero sí como un interés que empieza a circular en el mercado.

El principal problema se encuentra en el apartado económico. El Crystal Palace desembolsó una cantidad importante para hacerse con el internacional español en el verano de 2025. El Villarreal hizo oficial el traspaso el pasado 29 de agosto, poniendo fin a una larga etapa del atacante en la entidad. Las cifras publicadas entonces situaron la operación en torno a los 30 millones de euros entre cantidades fijas y variables.

La salida de Yeremy Pino del Villarreal

La marcha de Yeremy Pino fue uno de los movimientos más importantes del Villarreal en el último mercado estival. El futbolista había desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el 'Submarino', después de incorporarse a la estructura de cantera en 2017.

Tres años después, en 2020, debutó con el primer equipo antes de convertirse en uno de los jugadores más reconocibles de la generación formada en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Antes de poner rumbo a Inglaterra había disputado 170 partidos oficiales con el Villarreal, con 22 goles y 23 asistencias, y había vivido algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del club, como el título de la Europa League de 2021 o las semifinales de Champions de 2022.

Su salida se produjo después de una temporada en la que había recuperado protagonismo y ayudado al equipo a terminar quinto en LaLiga y regresar a la Champions. El Crystal Palace apostó con fuerza por él tras la salida de Eberechi Eze al Arsenal y acabó cerrando su incorporación con un contrato de cinco temporadas, hasta 2030.

En su primera temporada en Inglaterra, el jugador nacido en Las Palmas de Gran Canaria disputó un total de 51 partidos entre todas las competiciones, sumando cinco goles y repartiendo otras tantas asistencias.

Un regreso complicado por el precio

Precisamente, ese esfuerzo económico del conjunto inglés es el gran inconveniente para cualquier intento de regreso. El Villarreal tendría que afrontar una operación de una dimensión económica considerable para recuperar a un futbolista al que vendió hace apenas un año.

El contexto tampoco invita a pensar en una operación materializable a corto plazo. Pese al vínculo sentimental existente entre las partes, el Crystal Palace invirtió una cantidad elevada por Yeremy y todavía cuenta con contrato de larga duración con el jugador. Por ello, cualquier acercamiento del Villarreal tendría que producirse en unas condiciones muy concretas para ser viable.

Según Capology, el salario del canario en Birmingham asciende a 4,5 millones de euros por curso entre fijo y variables, una cantidad importante para el club amarillo, aunque también es cierto que podría integrarse en la escala salarial de los castellonenses, sobre todo tras las salidas de Dani Parejo o Thomas Partey, dos de los futbolistas con las fichas más altas del pasado curso, por lo que la liberación de esa masa salarial podría plantear su vuelta.

En cualquier caso, la vertiente económica pesa mucho más que el deseo que pueda existir por recuperar a un futbolista que conoce perfectamente La Cerámica. Según Transfermarkt, su valor de mercado se mantiene en la cifra por la que lo compró el Aston Villa, 30 millones de euros.

El deseo del jugador, factor a tener en cuenta

Ahí aparece el elemento que puede mantener abierta una puerta. Yeremy Pino sigue teniendo una relación especial con el Villarreal después de tantos años en la entidad y, según la información de Moretto, al futbolista le gustaría regresar.

El club, además, nunca ha ocultado el enorme cariño que mantiene por el canario. En su comunicado oficial de despedida, el Villarreal cerró su etapa con una frase que resume ese vínculo: "Esta siempre será tu casa, Yere". Y tras proclamarse campeón del mundo con España, la entidad grogueta también lanzó un comunicado sacando pecho de la victoria de su cantera con esta conquista junto a las de Rodri Hernández y Álex Baena.

Así, el regreso del canario aparece por ahora como una posibilidad atractiva, aunque muy compleja. El Villarreal vuelve a estar vinculado a uno de sus grandes talentos, recién proclamado campeón del mundo con España, aunque en su caso el factor sentimental juega a favor y el económico, claramente, lo hace en contra.