El Oporto ficha un central en paro, Smalling, para no llegar en cuadro a La Cartuja

El inglés de casi 37 años compensa en Do Dragao las seguras ausencias en Champions del sancionado Bednarek, el no inscrito Prpic, así como de los lesionados Nehuén Pérez y el reconvertido Fofana; el canterano Luís Gomes completaría el trío de alternativas junto a Kiwior

El Oporto, rival del Real Betis en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, ha tenido que recurrir al mercado de futbolistas en paro para solucionar sus serios problemas en el centro de la defensa y poder presentarse el próximo miércoles 14 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja con el mínimo de efectivos de garantías en esa importante parcela del campo. La entidad de Do Dragao ha hecho oficial este jueves la contratación de Chris Smalling, de 36 años (cumplirá 37 el mes que viene), hasta final de la presente campaña, con una segunda opcional supeditada al número de encuentros que dispute.

El inglés, sin equipo al desvincularse a principios de verano del Al-Fayha saudí, supone un alivio para el míster italiano de los blanquiazules, Francesco Farioli, pues él y el polaco Jakub Kiwior, convocado en este parón por su selección nacional como su compatriota Jan Bednarek, serán a priori las dos únicas alternativas naturales tanto para el regreso de la Primeira Liga el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 horas en casa del Marítimo de Funchal como para el regreso de la UCL en tierras hispalenses. Chris Smalling podría estrenarse ya y coger ritmo en el amistoso de este mismo viernes ante el RC Deportivo de La Coruña.

Y es que las urgencias en el Oporto en la parcela defensiva son evidentes. De esta forma, el citado Jan Bednarek deberá cumplir el segundo de los dos partidos de sanción que arrastra del curso pasado, al tiempo que el croata Dominik Prpic no ha sido inscrito en la lista A de la UEFA. Tampoco podrán comparecer el argentino Nehuén Pérez, con una dolencia muscular, y el reconvertido pivote Seko Fofana, igualmente lesionado, como poco, para todo el mes de octubre. El canterano Luís Gomes, que ya ha ido anteriormente en la lista B, estará también a buen seguro entre los convocados de nuevo.

Su anfitrión, con dudas también en la retaguardia y pendiente de los internacionales

En lo que se refiere al Real Betis, que regresará a la competición el domingo 11 de octubre a las 18:30 horas en casa contra el CA Osasuna antes de afrontar la siguiente cita en La Cartuja contra el Oporto, estará muy pendiente Manuel Pellegrini de cómo vuelvan los internacionales, especialmente los fijos en sus esquemas Ez Abde, Fran García y Troy Parrot, así como los menos titulares Ángel Ortiz, Facundo Bernal, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Giovani Lo Celso, Manu González y José Antonio Morante. Igualmente, se dosifican en busca también de ritmo los renqueantes Aitor Ruibal, Marc Bartra, Héctor Bellerín, Diego Llorente y Antony Matheus dos Santos.