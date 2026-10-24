Julián Álvarez: “Pido disculpas a la afición del Atlético, yo también me habría enojado como hincha"

Tras su segundo gol consecutivo, el argento quiso pedir perdón a los seguidores del Atlético de Madrid por sus palabras durante el pasado Mundial, cuando expresó su deseo de salir traspasado

El Atlético de Madrid no firmó un buen partido, pero le bastó el solitario gol de Julián Álvarez al comienzo de la segunda mitad para firmar su sexta victoria consecutiva en LaLiga ante un Deportivo de La Coruña que tuvo el empate en la última jugada del partido. Hubo que sufrir, pero el tanto de 'La Araña', a pase de Grimaldo, brindó tres puntos de oro que permitirán a su equipo acercarse al liderato del FC Barcelona, distanciarse del Real Madrid o ambas cosas a la vez, según el resultado del Clásico de este domingo.

Tras el partido, el delantero argentino pidió “disculpas” a la afición del conjunto rojiblanco por sus palabras en el Mundial, cuando expresó su deseo de ser traspasado, asegurando que fueron una “equivocación” y apuntando que entiende el “enojo” de la gente por ellas.“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo el enojo de la gente. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años. Fueron muy generosos y eso lo valoro mucho. También quiero agradecer al equipo porque me apoyaron durante este tiempo”, señaló en Movistar tras la victoria.

"Me voy sintiendo bien. Agradezco a todos mis compañeros porque me han apoyado. Estoy trabajando para mejorar. Me siento mejor en los últimos partidos. Tanto físicamente como con la pelota. Quiero audar al equipo y dar lo mejor. Cuando uno se siente bien en la vida se ve reflejado en el campo. Si bien somos profesionales, todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo. Ojalá que con trabajo y humildad pueda revertir esta situación", añadió el internacional albiceleste, que ya anotó su primer gol de la temporada ante el Stuttgart en Champions y volvió a ver puerta por segundo choque consecutivo.

Oblak: "Hemos tenido un poco de suerte"

Por su parte, Jan Oblak, que atajó la ocasión de Kévin Sánchez en el último suspiro, admitió al Atlético le costó “mucho” ganar al Deportivo, admitiendo que la primera parte de su conjunto fue “bastante mala” y que tuvieron “un poquito de suerte”.

“No hemos estado del todo bien. La primera parte la verdad que bastante mal. La segunda hemos empezado mejor. Hemos subido el ritmo, pero luego al final otra vez bajamos un poco y el Deportivo es muy buen equipo y te pueden castigar. Hemos tenido un poquito de suerte hoy. Menos mal que nos llevamos los tres puntos”, valoró en declaraciones a Movistar.

En el primer tiempo, según Oblak, les costó “mucho robar” el balón al rival. “No ha sido el plan de partido de esperar tanto, pero nos ha costado mucho físicamente. Parece que no nos hemos activado desde el inicio, pero los partidos empiezan ahí y muchas veces se pierden en los primeros tiempos. Es un problema que hemos tenido antes. Tienes que estar al 200 por ciento si quieres pelear algo”, advirtió.

Además, el meta esloveno elogió a Julián Álvarez por su gol. “Está claro que es muy importante que marque Julián y que marque cualquiera. Estoy feliz por él. Está dando el máximo de sí mismo, con mucho esfuerzo y estoy seguro de que, poco a poco, se va a ganar a la gente otra vez. Es un gran jugador. Ya lo ha demostrado y está camino de demostrarlo otra vez de lo que es capaz de hacer. Está claro que lo necesitamos en la mejor forma posible”, destacó.