Simeone y el Clásico entre Barça y Real Madrid: "Competir siempre se puede competir. Eso está clarísimo, está visto"

El técnico del Atlético de Madrid se centra en su duelo ante el Deportivo de La Coruña para mantenerse en esa pelea por LaLiga que ve posible pese al gran nivel que viene ofreciendo el conjunto azulgrana

La atención en LaLiga se centra esta jornada en el Clásico que enfrentará a FC Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou el próximo domingo. Pero en medio de ambos en la clasificación se encuentra un Atlético de Madrid que solo piensa en hacer sus deberes mañana ante el Deportivo, lo que les podría situar de forma momentánea a dos puntos del liderato que ostentan los azulgranas. Por ello, su entrenador, Diego Simeone, insistió ante las preguntas de la prensa sobre el duelo entre sus dos grandes rivales: “Estoy pensando en La Coruña”

Con todas “las energías” puestas en el choque contra el conjunto gallego, el técnico argentino, no obstante, sí dejó claro que no es imposible meterle mano a los azulgranas pese a su espectacular arranque de temporada, con 27 puntos de 27 posibles y 39 goles a favor. “Sí, claro. Competir siempre se puede competir. Eso está clarísimo, está visto y eso no cambia que tengan un grandísimo equipo”, expuso.

Los elogios al Deportivo: "Viene compitiendo muy bien"

En el horizonte se atisba también la visita del Barça al Metropolitano, programada para el 8 de noviembre. “Pero antes está el Levante y el Bayern. Queda un montón. Nosotros nos tenemos que posicionar en el partido de este sábado e intentar llevarlo donde le podemos hacer daño”, insistió el Cholo, que advirtió del peligro del conjunto coruñés, pese a su racha de cinco jornadas sin vencer.

“El Deportivo viene compitiendo muy bien en todos los partidos que ha jugado, ha podido ganar, ha podido empatar, le ha tocado perder, pero siempre ha competido muy bien, así que nos vamos a encontrar con un equipo valiente, que ya lo hemos enfrentado en la Copa del Rey la temporada pasada (con victoria por 0-1 en Riazor) y nos ha costado también ganar ese partido, así que toda nuestra energía puesta en hacer las cosas bien”, afirmó.

Las bajas rojiblancas y la situación de Pablo Barrios

El Atlético sufre las bajas en el medio campo de Johnny Cardoso y Koke, además del central Cuti Romero, por lo que puede haber oportunidad para jugadores con menos minutos en este curso. “Ellos saben que necesitamos de todos. La temporada es muy larga y es normal que aparezcan algunas situaciones de chicos que, por ahí, no puedan participar en algún momento de la temporada y por eso intentamos tener una plantilla buena, esperando que sea muy buena cuando termine la temporada por lo que hemos hecho”, valoró al respecto el preparador colchonero.

Sí estará disponible, por su parte, Pablo Barrios, al que Simeone viene cuidando tras las lesiones que lo afectaron en el tramo final del curso pasado. “Lo que me importa es que los minutos que tenga que estar en el campo lo haga bien como lo está haciendo. Es un jugador muy importante para nosotros, estamos gestionando juntos encontrar su mejor versión y ojalá pueda seguir creciendo partido tras partido”, explicó el técnico.

Confianza en Marc Pubill: "Dependerá absolutamente de lo que él decida"

Otro de los nombres propios de su comparecencia fue el de Marc Pubill, que falló en el gol del Stuttgart en Champions y ha comenzado el curso con cierta irregularidad. Para recuperar su mejor nivel, según el entrenador, tiene que “repetir el segundo tiempo del otro día” en Alemania, cuando “estuvo al nivel” que “tenía acostumbrado” al conjunto rojiblanco. “Es un futbolista joven, con un presente importante y un futuro mucho mejor aún y dependerá absolutamente de lo que él decida y lo que él quiera. Tiene todas las herramientas para seguir creciendo: hambre, humildad, trabajo y dependerá de lo que él quiera seguir creciendo”, abundó.

No se olvida de Sorloth: "Lo necesitamos"

En cuanto al ataque, Simeone reunió por primera vez en el once titular en tierras germanas a Jonathan David y Julián Álvarez, que estrenó su cuenta goleadora, una fórmula que seguirá repitiendo. “Se repetirá seguramente con Álex (Sorloth) también, que está esperando su oportunidad y que lo necesitamos, porque es un futbolista que tiene características diferentes a todos los otros delanteros que tenemos”, declaró.

“Es compatible con cualquiera de ellos, con Jonathan y Julián, para competir en el ataque, según el partido que tengamos y según la búsqueda que vayamos viendo de cara a los 90 minutos. Jonathan David está haciendo un trabajo muy bueno desde que llegó, Julián está creciendo y Álex está con ganas de participar. Y a elegir lo mejor posible para el bien del equipo”, sentenció.