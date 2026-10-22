El Atlético suma una nueva baja y Simeone pierde a otro futbolista importante

El Atlético de Madrid suma una nueva preocupación para Simeone. Johnny Cardoso sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo tras el duelo ante el Stuttgart y será baja frente al Deportivo. El estadounidense se une a Koke y al Cuti Romero en la enfermería rojiblanca

El Atlético de Madrid vuelve a encontrarse con un contratiempo en forma de lesión. Johnny Cardoso no estará disponible para el encuentro de este sábado frente al Deportivo de La Coruña después de sufrir un problema muscular durante el partido de Champions League ante el Stuttgart. El club madrileño confirmó este jueves el alcance de la lesión del norteamericano, que se perdió el último entrenamiento después de que las pruebas médicas detectaran una lesión muscular de bajo grado en el muslo.

La noticia supone un duro contratiempo para el futbolista que había empezado comenzado el curso con buenas sensaciones y estaba intentando consolidarse en los planes del técnico argentino. Ahora tendrá que detener su progresión para centrarse en la recuperación y volver cuanto antes a la dinámica del grupo.

Johnny Cardoso, otra vez frenado por las lesiones

La temporada de Johnny Cardoso está teniendo varios obstáculos en su camino. Los problemas físicos están impidiendo que el centrocampista pueda mantener la continuidad que necesita para asentarse definitivamente.

Antes de esta lesión muscular, el estadounidense ya había sufrido una gastroenteritis que le impidió participar en el encuentro frente al Espanyol. Una vez superado aquel episodio, volvió a estar disponible y pudo sumar minutos en la Champions League ante el Stuttgart. Su regreso, no obstante, ha durado poco, ya que las molestias sufridas en el compromiso europeo han terminado derivando en una lesión confirmada por los servicios médicos.

El Atlético no ha establecido un plazo concreto para su vuelta, por lo que su recuperación dependerá de la evolución que experimente durante los próximos días. Por el momento, el jugador comenzará un tratamiento basado en sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio, con el objetivo de recuperar las mejores sensaciones antes de reincorporarse al trabajo colectivo.

Simeone pierde efectivos para recibir al Deportivo

La ausencia de Cardoso obliga a Simeone a modificar sus planes de cara al partido de este sábado contra el Deportivo de La Coruña. El centrocampista queda descartado para la cita, en la que el conjunto rojiblanco tratará de sacar adelante un nuevo compromiso liguero con varias piezas importantes fuera de combate.

El estadounidense no es el único jugador que preocupa al cuerpo técnico. Koke también continúa trabajando al margen del grupo para recuperarse de una lesión muscular en el muslo izquierdo. El capitán es una de las referencias del equipo y su situación supone otro quebradero de cabeza para el entrenador argentino a la hora de organizar el centro del campo. A estas dos ausencias se suma la del Cuti Romero, que arrastra unas molestias leves en los aductores y también está siguiendo un plan de recuperación específico. Su evolución marcará los siguientes pasos antes de que pueda volver a trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros.

De esta manera, el Atlético afronta los próximos compromisos con tres futbolistas importantes pendientes de su recuperación. Simeone tendrá que gestionar las alternativas disponibles mientras espera que la enfermería comience a vaciarse y que Cardoso pueda dejar atrás un nuevo contratiempo en una temporada en la que estaba dando pasos para ganar peso dentro del equipo. La prioridad ahora pasa por evitar riesgos y garantizar que el estadounidense regrese cuando esté completamente recuperado.