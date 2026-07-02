Unai Simón hace historia y supera a Iker Casillas

Unai Simón ya forma parte de la historia del fútbol español. Se alcanzan los 477 minutos consecutivos sin meter un gol en su portería, en los Mundiales, superando el histórico registro de Iker Casillas. Además, el portero del Athletic está a solo 40 minutos de batir el récord absoluto de imbatibilidad de Walter Zenga

Durante el partido de España contra Austria se vuelve a hacer historia y en esta historia está escrita el nombre de Unai Simón. Unai se ha convertido en el portero español con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales llegando a alcanzar los 477 minutos consecutivos sin ningún gol en su portería. Esto ha hecho que el portero de la Selección Española supere a Iker Casillas, uno de los grandes porteros y referentes debajo de las porterías.

Unai Simón continúa ampliando una racha que comenzó hace casi cuatro años y que ya le sitúa por delante de una de las mayores leyendas del fútbol español.

Una racha que comenzó en Qatar

El 1 de diciembre de 2022 fue la última vez que le metieron gol a Unai Simón, fue en la Copa del mundo. Desde aquí, lo tiene claro, su portería podría ser invicta en todos los partidos disputados por España. Hasta ahora lo está cumpliendo a raja tabla.

Unai es un seguro en esa portería gracias a lo bien que protege los momentos en los que son decisivos.

Sus intervenciones, unidas a la fortaleza defensiva del equipo, han permitido a España mantener una de las mejores estadísticas del campeonato.

Supera a una leyenda

No solo es el protector más temor del Mundial, sino que además ha dejado atrás la marca que nos dejó Iker Casillas. El exportero del Real Madrid fue una pieza importante en la etapa más gloriosa de la selección española, conquistando el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Se decía que esto era imposible alcanzarse, hasta que Unai Simón ha llegado con regularidad y muy buen rendimiento, permitiendo que España vuelva a escribir una historia.

A por el récord absoluto

El nuevo registro de 477 minutos todavía puede seguir creciendo. Si España mantiene su solidez defensiva en los próximos encuentros, Unai Simón tendrá la oportunidad de superar el récord de imbatibilidad en los Mundiales que vendría del italiano Walter Zenga quien tiene 517 minutos sin recibir un solo gol durante el torneo disputado en Italia en 1990.

Con apenas 40 minutos de diferencia de Zenga, el internacional español afronta los próximos compromisos con la posibilidad de seguir haciendo historia. Si consigue mantener su portería a cero durante el siguiente encuentro, no solo ampliará su ventaja como el portero español con más minutos de imbatibilidad en los Mundiales, sino que también se convertirá en el guardameta con la mejor racha de toda la historia del torneo.

Un líder bajo la portería

El liderazgo, la serenidad y la capacidad para empezar el juego desde atrás, de Unai, lo ha convertido en una ficha sin movimiento para el equipo de Luis de la Fuente. La seguridad del portero es muy decisiva en el partido y esto ha hecho que la selección permita mantener una línea defensiva adelantada y salir con el balón controlado desde la primera jugada, una de las señas de identidad del combinado nacional.

Además, su crecimiento en los últimos años ha sido constante. Tras superar momentos de crítica y algunos errores puntuales, Unai ha sabido mediante acciones 'callar bocas'. Luis de la Fuente lo tenía claro, su confianza nunca se ha deteriorado con el portero de la 'Roja' y ahí está la respuesta.