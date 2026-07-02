España se enfrenta a su 'gran maldición'

España se juega no solo el pase a la siguiente ronda, sino también la selección de Luis de la Fuente tiene la oportunidad de romper una racha que le persigue desde hace 16 años: no ganar una eliminatoria mundialista desde que conquistó el título en Sudáfrica 2010

La Selección Española se enfrenta hoy contra Austria y esto no solo decidirá el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, sino que también si España gana, podrá decir que ha roto una 'maldición'. Este partido pone a prueba una 'maldición' que persigue a la 'Roja' desde 2010, donde no ha vuelto a ganar un partido de eliminatorias en una Copa del Mundo. Fue hace 16 años cuando España ganó el Mundial en Sudáfrica y todo iba bien, pero desde ese momento le echaron un mal de ojo que a día de hoy sigue en pie.

La 'sequía' de la 'Roja'

El 11 de julio de 2010 fue la ultima vez que España ganó en las eliminaciones directas en el Mundial. Aquel Gol de Iniesta que fue la salvación para los españoles frente a Países Bajos dio a la Selección Española su primera estrella. Sin embargo, desde aquella noche en Johannesburgo, los Mundiales se han convertido, para el equipo español, en una pendiente que solo sabía ir cuesta abajo.

Cuatro años después, el Mundial de Rusia estuvo marcado por el caso conocido como 'LopeteguiGate'. Julen Lopetegui fue despedido dos días antes del debut, tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid. Esta decisión obligó a Fernando Hierro a asumir el puesto de forma urgente. A pesar de la complicada situación, España llegó a los octavos de final, donde fue eliminada por el anfitrión, Rusia, en una dramática tanda de penaltis. Momentos malos que vinieron uno tras otro.

La historia volvió a repetirse en Qatar 2022. Tras un ilusionante inicio con el 7-0 frente a Costa Rica, el equipo dirigido por Luis Enrique fue perdiendo fuerza hasta despedirse frente a Marruecos, nuevamente en una tanda de penaltis. Otra eliminación que alimentó la sensación de que España estaba atrapada en una racha de la que no conseguía escapar.

Pero hoy, es el día de que la 'maldición' se rompa y que el equipo de Luis de la Fuente acabe con esa racha que lleva durante 16 años.

Revancha de la nueva generación

Esta historia la han vivido ya jugadores de la actual selección como Eric García, Marcos Llorente, Gavi, Ferran Torres, Nico Williams, David Raya, Rodri, Yeremy Pino, Dani Olmo, Unai Simón, Aymeric Laporte y Pedri. Ellos conocen de primera mano lo que supone despedirse de un Mundial en una eliminatoria.

Ahora, con Luis de la Fuente dirigiendo al y tras conquistar la Eurocopa, España afronta una nueva oportunidad para cambiar la historia. Ganar a Austria supondría avanzar a la siguiente ronda, pero también romper con una maldición que dura desde hace 16 años, donde podrán demostrar que esta generación está preparada para volver a competir por el título mundial.