El Mundial es sinónimo de ilusión, no solo para España

La cita de Estados Unidos, México y Canadá ha dejado varios momentos que reflejan a la perfección lo que supone un evento de este tipo ya que en la mayoría de los casos han roto la lógica que se presuponía. En España, además de la Roja, también 'seguimos' a las selecciones más 'débiles'

El Mundial se celebra cada cuatro año y puede que ese sea el primero de los múltiples componentes que tiene esta cita futbolística. El hecho de que no sea cada año hace que los aficionados al fútbol, e incluso los que no, lo deseen con muchas ganas. Este Mundial que arrancó el pasado 11 de junio, es de récord porque por primera vez lo organizan tres países diferentes como Estados Unidos, México y Canadá, y además, el primero con 48 selecciones.

Esta ampliación a casi medio centenar de países ha traído el debut de selecciones como Cabo Verde, Uzbekistán, Curazao y Jordania, pero sin embargo no ha servido para que Italia vuelva a disputar un Mundial quedándose fuera por tercera vez (2018, 2022 y 2026). Pero si algo ha habido en este Mundial son momentos de ilusión desbordada, casi siempre íntimamente relacionada con los países que no están entre los favoritos para ganar y que parece que vienen de 'relleno'.

El Mundial de la ilusión, no solo la de la selección española

Como es lógico, la selección española es la que genera más ilusión entre los futboleros de nuestro país. El Mundial también tiene la capacidad de traer a aficiones que normalmente no ven fútbol pero que cuando se trata de España, si animan a la Roja. Dando por hecho la ilusión que despierta España en el Mundial, sea más o menos favorita, la cita que se celebra este verano ha dado varios momentos (y los que quedan por llegar) que quedarán grabados en la retina de todos los amantes del fútbol.

Los momentos más sorprendentes e ilusionantes del Mundial

Ni que decir tiene que estos momentos son los que a este humilde periodista le han parecido más destacable en lo que va de Mundial y que por supuesto no pretendo que sea la 'lista correcta' o la más completa. Uno de los primeros momentos de este Mundial para destacar fue el primer punto de Catar en una cita de este tipo y además con Julen Lopetegui, que en 2018 fue despedido como seleccionador de España un día antes de empezar el torneo.

El gol de Curazao ante Alemania, que supuso un 1-1 momentáneo fue histórico porque era el primer tanto de esta selección en un Mundial. Vivieron 'hitos' similares la selección de Cabo Verde ante Uruguay con dos tantos y además logrando el pase a dieciseisavos de final. Irán, una selección que ha tenido numerosas complicaciones por el conflicto de su país con Estados Unidos, vio como su empate ante Nueva Zelanda ocupaba portadas de todo el Mundo.

La RD Congo y Cabo Verde, dos ejemplos más de la ilusión en el Mundial

La RD Congo, con varios jugadores de LaLiga y de Segunda división, logró en la fase de grupos empatar ante Portugal y en dieciseisavos de final puso contra las cuerdas a la Inglaterra de Harry Kane que tuvo que esperar al tramo final del choque para remontar. Cabo Verde, con Vozinha como nombre propio del combinado caribeño, ha logrado, en su primer Mundial, meterse en las eliminatorias y tendrá el privilegio de medirse ante la Argentina de Leo Messi.

Fuera de esta lista están otros momentos, que sin dejar de ser importantes, a mi parecer están lejos de ese llamado 'otro Mundial' y podrían ser el récord goleador de Messi en los Mundiales, los goles de Ronaldo con más de 40 años o la vuelta de Neymar con Brasil. En definitiva, el Mundial es el lugar perfecto para que la ilusión se desborde y en ciertos momentos nos sintamos un poco de países desconocidos para la gran mayoría como Curazao, Cabo Verde o RD Congo.

Al final el Mundial 2026 será recordado para la gran mayoría por quién fue el campeón, ya que en el fútbol se cumple esa máxima de que 'del segundo no se acuerda nadie'. Sin embargo, habrá un pequeño reducto de aficionados que recordarán algunas de las historias contadas en estas líneas. Ya solo por lograr eso, para las 47 selecciones que no levantarán la copa del Mundo el próximo 19 de julio (especialmente las menos habituales en citas de este tipo), este Mundial habrá merecido la pena.