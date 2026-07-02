Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, sabe cómo hacerle daño a España

El técnico comentó la idea de Uruguay en el último partido de la fase de grupos ante la selección española. "No se limitaron a quedarse atrás en un bloque bajo, sino que también presionaron arriba una y otra vez" declaró

Austria tiene este jueves a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) el reto de eliminar a España, una de las favoritas para ganar el Mundial el próximo 19 de julio. La selección española no lo tendrá sencillo ante Austria y es que Ralf Rangnick comentó en una entrevista en la televisión pública ORF, previa al choque ante España, que había visto el encuentro ante Uruguay de la Roja.

Ralf Rangnick apostó por ser valientes tal y como lo fue Uruguay aunque a los de Marcelo Bielsa no les sirvió para ganar y si para caer por 1-0. A pesar de inspirarse en el modelo de Uruguay, el seleccionador de Austria no pretende copiarse de los charrúas.

Austria quiere hacerle daño a España en los dieciseisavos del Mundial

Ralf Rangnick habló del bloque alto en la presión de Uruguay en un planteamiento valiente ante la selección española: "No creo que tengamos que copiar nada, pero se vio que Uruguay, con un planteamiento muy valiente, porque no se limitaron a quedarse atrás en un bloque bajo, sino que también presionaron arriba una y otra vez, y también en el mediocampo, logró tener cierto impacto en ese partido".

Además, el seleccionador de Austria, que recordemos que terminó segunda en el grupo J detrás de Argentina, se mostró convencido de poder hacerle daño a España: "En ese partido se pudo ver que se les puede hacer daño". El técnico también insistió en cómo Uruguay les enseñó el camino para poder competir ante la Roja que dirige Luis de la Fuente: "En ese sentido, el partido de Uruguay nos demostró que es posible competir contra un rival así".

El mérito de Muslera en la victoria de España ante Uruguay

Trató Ralf Rangnick de restarle mérito al último triunfo de España en la fase de grupos y lo achacó al error del guardameta de Uruguay, Muslera: Hasta ahora (España) no ha encajado ningún gol, ha marcado cinco, ha tenido mucha posesión de balón de forma constante, lo que es normal para España, pero, aun así, contra Uruguay generaron pocas ocasiones claras de gol. De hecho, el gol vino de un error del portero".

Ralf Rangnick en un entrenamiento con Austria

De este modo, Rangnick apostó por cerrar los espacios para que España no pueda estar cómoda y trabajar bien sin balón: "Está claro que tienen muchísimos jugadores técnicamente muy dotados, como también está claro que intentan hacer el campo lo más largo y ancho posible para tener el mayor margen de maniobra entre líneas. Eso lo sabemos, y para nosotros la clave estará precisamente en trabajar bien esas zonas, en trabajar bien sin balón".

Austria apuesta por tener el balón ante España

Ralf Rangnick, a pesar de la complejidad que supone, no descarta tener momentos de posesión ante España para disponer de buenas ocasiones de gol: "También debemos asegurarnos de tener nuestras propias fases de posesión, que espero que nos sirvan para generar alguna que otra ocasión buena de gol". Por último, Rangnick sintetizó la fórmula para tratar de superar a España en no dejarles espacios y presionar continuamente: "Hay que plantarles cara durante 90, 95 o tal vez incluso 120 minutos, presionar al rival constantemente, no dejarles esos grandes espacios que lógicamente siempre buscan y, al mismo tiempo, ser valientes para ir hacia adelante cuando tengamos el balón".