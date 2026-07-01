Nueva 'Resurrección' de Koke: el capitán eterno firma su renovación hasta 2027

El centrocampista vallecano rechazó propuestas interesantes de la MLS, en especial una del Atlanta United, para seguir de rojiblanco una temporada más

Koke Resurrección sigue siendo historia viva del Atlético de Madrid. Y no es casualidad. Porque si alguien ha sabido renacer una y otra vez en el club rojiblanco ese es el capitán rojiblanco, que ha firmado una nueva ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2027, prolongando una historia que ya forma parte de la identidad del propio club.

El capitán, símbolo de una generación y último gran vínculo con la era más estable de Diego Simeone, seguirá al frente del vestuario colchonero al menos una temporada más. Lo hará después de meses en los que su continuidad llegó a ponerse en duda pero que, como tantas otras veces, ha terminado resolviéndose con una ampliación natural y sin sobresaltos.

Un capitán que no se va nunca

La renovación de Koke no ha sido una sorpresa dentro del club. En el Metropolitano aseguran que la “sintonía era total” desde hace tiempo, con un acuerdo prácticamente cerrado incluso antes de finalizar la pasada temporada.

El futbolista, de 34 años, ha vuelto a demostrar su compromiso absoluto con el Atlético, rechazando propuestas que llegaron desde la MLS, con el Atlanta United como principal interesado. Sin embargo, el centrocampista ha decidido seguir donde siempre ha estado: en el club de su vida.

El alma del Atlético de Simeone

Koke no es solo un capitán. Es una institución dentro de otra institución. Desde su debut el 19 de septiembre de 2009, el centrocampista ha acumulado cifras que lo colocan en la cima de la historia rojiblanca: más de 740 partidos oficiales, con 50 goles y 122 asistencias, siendo además el jugador con más encuentros disputados en la historia del Atlético de Madrid.

Su peso va mucho más allá de los números. Koke ha sido el único futbolista presente en los ocho títulos conquistados con Simeone, formando junto al técnico argentino la pareja más longeva y exitosa del ciclo moderno del club.

Una temporada más cuando parecía el final

En los últimos años, cada final de temporada ha traído el mismo debate: ¿será la última de Koke? La irrupción de nuevos centrocampistas, la evolución física del equipo y el propio paso del tiempo parecían acercar el final de una era. Sin embargo, el vallecano ha resistido todos los cambios, adaptándose a nuevas funciones dentro del campo y manteniendo su importancia en la estructura del equipo.

En la temporada 2025/2026 volvió a ser clave, disputando 56 partidos oficiales y compartiendo protagonismo con Griezmann como uno de los futbolistas más utilizados por Simeone.

El último líder de una generación

La renovación llega también en un momento de lo más simbólico tras la salida de algunos veteranos del vestuario. El Atlético pierde referentes históricos, pero mantiene a su capitán como último gran pilar de continuidad.

Koke es, a día de hoy, el jugador que mejor representa la transición entre el Atlético que creció hasta convertirse en campeón de Europa League y Liga, y el equipo actual que busca reconstruirse sin perder su identidad competitiva.

Su papel dentro del vestuario sigue siendo fundamental, especialmente en un contexto de cambio generacional.

Un legado que sigue creciendo

El propio club definió la renovación con un mensaje claro: "Koke continuará haciendo historia en el Atlético de Madrid". No es una frase vacía. El centrocampista seguirá defendiendo el brazalete de capitán en la temporada 2026/2027, una campaña que será su decimoctava en el primer equipo, un registro al alcance de muy pocos en la élite del fútbol europeo.

"De esta manera, nuestro capitán seguirá defendiendo los colores rojiblancos a lo largo de la 2026/2027, que arrancará oficialmente el fin de semana del 16 de agosto. Jorge Resurrección debutó con nuestro primer equipo el 19 de septiembre de 2009. Desde aquel momento hasta hoy, nuestro ‘6’ ha vestido la camiseta rojiblanca en 740 partidos oficiales, en los cuales ha anotado 50 goles y ha repartido 122 asistencias", finaliza el comunicado emitido por el club colchonero.