Nacho Pérez hace historia con el Levante y bate un récord que duró apenas dos semanas

El joven lateral derecho se ha convertido en una de las grandes revelaciones del conjunto granota; su estreno goleador en Anoeta no evitó la derrota frente a la Real Sociedad, pero sí le permitió inscribir su nombre en los libros de historia del club

Nacho Pérez ya tiene un récord que contar en sus memorias. A sus 18 años, un mes y 24 días, el futbolista de Turís se convirtió en el goleador más joven del Levante en Primera División al marcar el pasado domingo en la derrota por 2-1 ante la Real Sociedad.

El defensa aprovechó un centro de Thiago Fernández desde la izquierda para rematar con la derecha y superar a Remiro en el minuto 22, estableciendo el empate provisional.

El tanto tuvo un significado especial para el canterano, que poco antes había sufrido la mala fortuna de ver cómo un despeje suyo rebotaba en Oskarsson y acababa en la portería de Mathew Ryan, adelantando al conjunto donostiarra. Nacho supo rehacerse y terminó siendo protagonista por un motivo mucho más positivo, aunque su gol no bastó para que los valencianos puntuaran en el Reale Arena.#[media;[proveedor:4;id:LaLiga/status/2114416125886755105]]

Ndukwe pierde un récord que apenas había estrenado

La marca de Nacho Pérez tiene un componente ciertamente curioso y es que el anterior dueño del récord es ahora su compañero de vestuario, Ify Ndukwe. El austríaco había establecido la anterior plusmarca el pasado 12 de octubre, cuando marcó el definitivo 3-3 frente al Sevilla en el minuto 100. Lo hizo con 18 años, siete meses y nueve días, una edad que el lateral ha rebajado en 179 días.

El podio histórico lo completa Rubén García, actualmente en Osasuna. El atacante anotó con 19 años su primer tanto en Primera con el Levante en la temporada 2012/2013, en la victoria por 4-0 ante el Mallorca. Su gol fue el tercero de una tarde plácida para los granotas.

La apuesta de Luís Castro por la juventud

El récord de Nacho también refleja la confianza de Luís Castro en los futbolistas jóvenes. El técnico portugués ya había dado protagonismo a Marc Santos, que se convirtió en el debutante más joven de la historia del club con solo 15 años. Ambos laterales representan una apuesta por la cantera que está teniendo continuidad en el primer equipo.

Nacho Pérez suma ya 14 partidos con el Levante y ha participado en nueve encuentros de LaLiga EA Sports esta temporada. Debutó con el primer equipo en la Copa del Rey en diciembre de 2025 y dio el salto a Primera en febrero de 2026, cuando fue titular en el derbi frente al Valencia.

Ahora bien, su peso en el equipo ha ido creciendo estas últimas semanas. Ha sido titular en seis de los nueve encuentros ligueros que ha disputado y también ha salido de inicio en los dos últimos desplazamientos. Ante la Real Sociedad completó por primera vez los 90 minutos, otra nueva señal de la confianza que está depositando en él el cuerpo técnico.

El Levante no pudo regresar de Anoeta con puntos, pero encontró una noticia positiva en el crecimiento de uno de sus jóvenes valores. Nacho Pérez ya ha dejado su primera huella en Primera y, con apenas 18 años, empieza a demostrar que puede tener mucho recorrido en el fútbol profesional.