José Ignacio Navarro 'Parera', el José Ignacio Navarro bueno, el f******r de Nervión
Con el actual director deportivo nervionense no ha importado ni su falta de experiencia a los mandos, ni su pasado bético ni la coincidencia en nombre y primer apellido con un psicólogo ascendido a director de Estrategia y Desarrollo Corporativo: como los buenos canteranos, está hablando en el campo
A riesgo de que me señalen desde la acera verdiblanca de esta bendita y bipolar ciudad como biriperiodista y autoproclamado candidato a los Premios Blázquez (el que ha sido reconocido este año es mi compañero Juanjo Ponce por su precioso reportaje a Remedios, la aficionado sevillista con Alzheimer que soñaba con conocer a Kanouté), quiero acordarme este último día de octubre de 2026 de un actor secundario, en muchas películas sin frase siquiera, que ha cogido el protagonismo con los cuernos y se está marcando una faena soberbia en su primer toro. Don José Ignacio Navarro 'Parera'.
Lo de Parera es broma. Una coña recurrente en las redes sociales para asociar a alguna persona con el éxito, aprovechando el segundo apellido de Rafa Nadal. Ni siquiera ha trascendido públicamente el de José Ignacio Navarro. El bueno, no el psicólogo y directivo (director de Estrategia y Desarrollo Corporativo, ni más ni menos) con el que compartía nombre y primero (éste terminaba en Díaz; ya habría sido demasiada casualidad), que terminaría saliendo por la puerta de atrás acusado de bético (que sería lo de menos), de enchufado por José María del Nido Carrasco sin tener una formación adecuada y, en definitiva, de Caballo de Troya para el hundimiento blanquirrojo.
Al José Ignacio Navarro que nos ocupa, rebautizado durante meses como Ignacio Navarro para que no hubiera confusiones, le conocen cariñosamente con un apodo que, por rubor, no reproduciremos aquí tal cual, pero que habla bien a las caras de la buena imagen que ha ganado entre la afición nervionense por su buen hacer en su primera ventana de transferencias con mando en plaza. Hasta ahora a la sombra de Antonio Cordón en Villarreal CF, el grupo chino Hope, el Real Betis (aquí importa poco esos casi tres años de su carrera, como allí su reconocido sevillismo), el Olympiacos y el propio Sevilla FC, el hispalense de 45 años recién cumplidos lo está bordando.
No era nuevo por estos lares, ya que ejerció como scout reputado entre 2006 y 2014, la mayor parte de ese tiempo a las órdenes de un Monchi con el que algunos lo comparan, aunque JIN agradece a la vez que rechaza el halago. Porque es un halago. Su capacidad para hacer mucho y bueno con poco es digna de mencionar. Se quitó de encima lastres económicos, deportivos y hasta extradeportivo como los representados por Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Rafa Mir, Adnan Januzaj o Federico Gattoni; ha vendido requetebién a Akor Adams (más de 25 kilos contando los bonus), Juanlu Sánchez, Joaquín Martínez 'Oso' (algo menos a Djibril Sow). Y ha fichado de lujo.
Lo más llamativo es lo de Youssouf Fofana, un jugador calificado por todos como de un nivel fuera del alcance normal de este Sevilla FC y que llega, como ocurría en la otra acera en su día con Antony Matheus dos Santos y luego Sofyan Amrabat, por una pringá. Dicen las malas lenguas, buenísimas en este caso, que pagando apenas el 11-12% de su ficha en el Milan. Que ya se lo pueda quedar como el Real Betis al paulista por una cantidad razonable o que, como poco, logre repetir préstamo, igual que ha ocurrido con Odysseas Vlachodimos, sería para sacarlo a hombros. Sí, al f******r de Nervión.
Una gran apuesta escocesa y una 'sacada' francesa sobre la bocina
Robbie Ure está todavía por ver, siendo seguramente su gran apuesta arriba, pero sacar a Lucas Stassin del Saint-Étienne sin pagar los 25 millones que pedían por el belga, solamente recogidos en una imposible opción de compra, es a simple vista otra fenomenal jugada de José Ignacio Navarro. También está gustando y convenciendo Félix Correia, gratis como Juan Iglesias y Jon Guridi, este último claramente para contentar a un Luis García Plaza cuya continuidad es el enésimo acierto de que los siguen mandando y los que han empezado a mandar en 'La Bombonera'.
La inversión mínima en Fran González y Julio Díaz, la casi nula en Arouna Sangante y la mayor en Giorgi Kochorashvili no inquietan a nadie. Mucho menos viniendo de lo que se venía. Reducción de la masa salarial, inversión superior a los 15 millones después de varios mercados de autarquía obligada, ventas por casi tres veces más... Había que hacerlo y lo ha hecho, con el broche dorado de Fofana y una sensación de saber mucho más de lo que parecía lo que tiene entre manos. Queda mantenerlo en el tiempo, que dure la bonanza y que José Ignacio Navarro repita su buena mano, su intuición y su (por qué no) pizca de suerte para que la pelota entre. También en los despachos.