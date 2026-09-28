Monchi remueve entrañas: padrino de la Reyes Cup, se alegra por el Sevilla, piropea a José Ignacio Navarro y tiene claro que "como José Antonio, ninguno"

El actual director de Fútbol del RCD Espanyol y presidente del CD San Fernando 1940 ha asistido este lunes a la presentación de la quinta edición del torneo de cantera que homenajea al malogrado futbolista utrerano en su localidad natal, sólo cinco días antes de que Sevilla FC y Aston Villa se enfrenten en el Trofeo Antonio Puerta

La vida es así, los ciclos se acaban para dejar paso a otros nuevos y todo esa teoría bien aprendida. No obstante, sigue resultando extraño escuchar a Monchi hablar en primera persona de un equipo que no sea el Sevilla FC. Pocas voces más autorizadas existen para analizar la actualidad nervionense que una persona que le ha dedicado 30 años de su vida a esta entidad que le brindó la maravillosa experiencia de coincidir en el tiempo con un espectacular futbolista e inigualable amigo como era el malogrado José Antonio Reyes.

El actual director deportivo del RCD Espanyol ha sido el invitado de honor en la presentación de la V Edición del Torneo de Fútbol Base 'Reyes Cup', un acto convocado por la Hermandad Obrera, de Apostolado y Penitencia del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Amargura y San Juan Bosco, ‘Muchachos de Consolación’, que se ha celebrado en El Corte Inglés de la Plaza del Duque de Sevilla. El trofeo tendrá lugar del 9 al 11 de octubre en el Estadio San Juan Bosco de Utrera y en el acto, además de Monchi como padrino o 'Curro' Reyes, padre del futbolista, han asistido también diferentes personalidades políticas a nivel local, provincial y regional.

Los mejores recuerdos de Reyes... y alguna que otra bronca

"Sí, esto remueve un poquito los recuerdos, evidentemente, y nos hace acordarnos de muchas cosas. Cuando estaba viendo el vídeo de presentación del torneo me acordaba de muchos momentos que te vienen rápidamente del pasado al presente y te traen una sonrisa dentro de lo mucho que se le echa de menos y de lo difícil que es todavía llevar su ausencia. Creo que actividades y torneos de este tipo hacen que todos lo volvamos a recordar y que busquemos siempre la parte más bonita y más emotiva de José Antonio", ha explicado Monchi ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.

"Muchos, tengo muchos recuerdos. También tuve alguna bronca con él, porque teníamos una relación muy cercana y lo conozco desde que era un niño. A su familia, igual. Posiblemente, ese pase en Varsovia a Carlos Bacca, en la cuarta Europa League contra el Dnipro. Posiblemente es la foto más bonita, pero también me acuerdo de esos derbis en los que él era extraordinario, cómo era capaz de dar la vuelta a su forma de enfocar los partidos, porque para él un derbi era algo muy señalado.

¿Por qué ya apenas salen jugadores de las características de José Antonio Reyes?

"El talento cada vez sale más, pero talento natural cada vez hay menos. Sobre todo, un talento natural como el que tenía José Antonio Reyes. La ciudad deportiva del Sevilla ha dado mucho talento: Sergio (Ramos), Jesús (Navas), Marchena, Jesuli, Salva, Velasco... pero talento natural como el de José Antonio, ninguno".

"¿Qué pasa? Que actualmente la formación cada vez es más pronta, más temprana, entonces el talento surge a través del trabajo. Pero un talento como el de José Antonio, que no hace falta trabajarlo, es muy difícil encontrarlo porque era innato. No voy a echarlo a pelear con Sergio o con Jesús, que son campeones del mundo; pero a nivel de talento, es muy difícil encontrar a alguien como José Antonio".

Sevilla y Aston Villa se enfrentan el próximo 2 de octubre en el Trofeo Antonio Puerta

"Sí, evidentemente son dos ejemplos de lo que es el fútbol de cantera. Ahora que estamos en un torneo de cantera, Antonio también desde chico surgió tanto con el Nervión como con el Sevilla y desgraciadamente los dos han tenido un final duro. Pero es bueno que se le recuerde. El del viernes para mí es un partido especial, no solamente por Antonio, sino porque juegan dos equipos con los que he trabajado, Sevilla y Aston Villa. Va a ser muy bonito y Antonio también se merece este homenaje".

Bueno, a ver, es difícil, ¿no?, después de ver la exhibición partido tras partido, que el equipo de Luis Luis Fuentes está haciendo, pero yo creo que tiene espacio ahí, tiene espacio, porque José Germán era un jugador muy combinativo, un jugador que era capaz de entender el fútbol sin mucha táctica, pero sí con mucha inteligencia, y seguro que tendría sitio. Los buenos jugadores tienen sitio en todos los sistemas, en todos los modelos, y José Antonio era no bueno, sino extraordinario.

El buen inicio de temporada del Sevilla y el trabajo de José Ignacio Navarro

"Creo que es para estar satisfecho y contento, porque ha encontrado una línea de rendimiento y de resultados muy buena. Han conocido sólo dos derrotas contra un equipo muy complicado como es el Atlético de Madrid y el Barcelona. A partir de ahí, el empate contra nosotros (Espanyol) y el resto son victorias. Es para que aficionados, club, técnicos y jugadores estén contentos", ha opinado Monchi sobre el quinto puesto del Sevilla FC."Yo a Ignacio lo conozco desde hace muchos años. Tuve el gusto y el placer de trabajar con él al principio, en los inicios, y me alegro mucho de que le vayan bien las cosas en el Sevilla FC. Yo creo que la gente que es trabajadora merece que las cosas le salgan bien e Ignacio es un tipo muy trabajador", ha añadido Monchi sobre el sucesor de su propio sucesor (Antonio Cordón).