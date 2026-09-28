Cristóbal Soria (57 años), molesto con Unai Emery: "No le perdono cómo se fue"

Cristóbal Soria, pese a reconocer los méritos de Unai Emery en el banquillo del Sevilla FC, mantiene intacta una cuenta pendiente con el extécnico sevillista. Pues él, como aficionado del Sevilla, no puede perdonar la forma en la que salió el técnico vasco de la entidad hispalense

Jesús Navas, Iván Rakitic, Davor Suker y Cristóbal Soria coincidieron este lunes en Sevilla con motivo de la presentación de los futbolines 7GoalX, un acto marcado también por el España-Croacia de este martes.

Los entrenadores que marcaron a Jesús Navas e Ivan Rakitic

Entre los temas que surgieron durante el encuentro estuvo el de los entrenadores que más han marcado a Navas y Rakitic a lo largo de sus carreras. El primero lo tuvo claro desde el principio: Joaquín Caparrós, el técnico que le hizo debutar y con el que posteriormente volvió a coincidir en otras etapas. Rakitic, por su parte, tampoco necesitó demasiado tiempo para escoger al suyo. El croata señaló directamente a Unai Emery, el entrenador con el que coincidió durante su primera etapa en el Sevilla.

"Emery cambió mi carrera futbolística", explicó Rakitic. Una afirmación que provocó rápidamente la reacción de Cristóbal Soria, encargado de presentar y moderar el acto, que no pudo evitar introducir su particular visión sobre el técnico vasco.

Soria reconoce a Emery, pero no le perdona

"Me vais a perdonar, pero es que Emery era muy pesado. Era muy pesado", respondió Soria entre risas. Una valoración que, sin embargo, no tardó en responder el propio Rakitic, que quiso poner en valor el talento del técnico de Hondarribia.

"Pero ha sido capaz de convencer a todos, no solo a nosotros, a la afición también y a todo el que le gusta el fútbol", defendió el ex sevillista. Rakitic destacó además el mérito de Emery por los resultados que está consiguiendo actualmente con el Aston Villa, sin contar con los recursos de los grandes clubes de Europa y de la Premier.

"Con todo mi respeto, no está en el Manchester City o el Chelsea, que tienen poder. Está en un equipo bueno, pero no entre los tres o cuatro mejores de Inglaterra y hace maravillas", señaló Rakitic.

Un argumento ante el que Soria no puso objeciones. El tertuliano reconoció abiertamente los méritos del técnico, aunque dejó claro que existe una cuestión que, como sevillista, sigue sin perdonarle."Sí, en ese aspecto no se le pueden poner peros. Yo digo que es muy pesado, pero cuestionar a Emery no se me ocurre", admitió Soria. "Yo, como sevillista, no le perdono cómo se fue, de la forma que se fue", sentenció.

"Tres Copas de Europa llevan su nombre"

Soria quiso dejar claro que su postura no tiene que ver con la capacidad de Emery como entrenador. De hecho, mientras defendía su crítica por la forma en la que abandonó el Sevilla, no dudó en reconocer la enorme huella que dejó durante su etapa en Nervión."Pero evidentemente me quito el sombrero, porque tres Copas de Europa llevan su nombre. Sin más", reconoció el moderador del acto.

Todo esto ante un Rakitic que se mostró sorprendido por la contundencia de Soria después de haber elegido precisamente a Emery como el entrenador que más ha marcado su carrera."Yo no le perdono cómo se fue, de la forma que se fue", volvió a insistir Soria. UnaRakitic que se mostró sorprendido por la contundencia de Soria frase que resume la particular relación del colaborador del Chiringuito con el técnico. Reconocimiento absoluto a su trabajo y a su legado, pero una cuenta pendiente que, muchos años después, continúa abierta por la manera en la que puso fin a su etapa como entrenador del Sevilla.