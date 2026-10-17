Tebas se lanza a por Uribes y el CSD para avivar la guerra con el Real Madrid

El presidente de LaLiga contesta a Uribes después de que este le reclamara disculpas por sus referencias a Goebbels y cuestionara sus declaraciones sobre el canal de televisión madridista

La guerra de comunicados entre Javier Tebas, el Real Madrid y los organismos del fútbol español suma un nuevo y vergonzante capítulo.

El presidente de LaLiga ha respondido públicamente a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), después de que este le reclamara disculpas al club blanco por comparar los métodos de su televisión con las técnicas de propaganda de Joseph Goebbels, responsable de la propaganda nazi.

Un nuevo cruce que amenaza con prolongar una disputa cada vez más cansina, en la que los protagonistas parecen empeñados en responderse públicamente antes de rebajar la tensión. La guerra de declaraciones solo contribuye a evidenciar la inestabilidad que rodea al fútbol español, al menos a nivel institucional, con sus principales actores enfrentados en una batalla que parece no tener fin.

Tebas exige rigor e imparcialidad al presidente del CSD

Tebas utilizó otra vez su perfil en X para responder a Rodríguez Uribes y cuestionar el criterio empleado por el máximo responsable del deporte español. "Ayer manifesté que no daba crédito a las informaciones sobre una posible actuación del CSD por mis declaraciones. Tras escuchar hoy sus palabras y su petición de disculpas al Real Madrid, considero necesario hacer algunas precisiones", escribió.

El presidente de LaLiga acompañó su mensaje con publicaciones y declaraciones anteriores del ministro Óscar Puente y de Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, en las que ambos recurrían a referencias a Goebbels. Según Tebas, estos ejemplos permiten comprobar "el uso que hacen de las referencias a Goebbels".

A continuación, cuestionó que se le exijan responsabilidades institucionales sin aplicar, a su juicio, el mismo criterio a otros representantes públicos. "Usted ha subrayado la responsabilidad institucional de mi cargo. Comparto que esa responsabilidad debe tenerse presente. También corresponde tenerla presente cuando se valoran las palabras de un ministro del Gobierno o del portavoz de un grupo parlamentario", señaló.

La defensa de Tebas

El dirigente también quiso precisar el sentido de sus declaraciones sobre el canal de televisión del Real Madrid, defendiendo que su crítica no iba dirigida ni contra una ideología concreta ni contra los aficionados madridistas.

"La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", recordó Tebas, reproduciendo sus propias palabras.

En esa línea, explicó el motivo de su comparación. "Mi crítica se refería a la repetición sistemática, la selección interesada de hechos y la construcción de un enemigo. Esa delimitación debe formar parte de cualquier valoración rigurosa de lo que dije".

El presidente de LaLiga admitió que Rodríguez Uribes puede no estar de acuerdo, pero cuestionó que sus manifestaciones puedan quedar fuera de los límites de la libertad de expresión sin una justificación suficiente. "Puede discrepar de mi análisis y de la referencia utilizada. Pero afirmar que queda fuera de la libertad de expresión exige una fundamentación que atienda al contenido completo y al contexto", defendió.

Además, lanzó una advertencia sobre una posible actuación disciplinaria del organismo.

Su mensaje concluyó con una nueva apelación al criterio del CSD. "Desde la presidencia del CSD cabe esperar rigor, imparcialidad y coherencia. La responsabilidad institucional exige un criterio consistente, con independencia de quién formule la crítica y de quién la reciba".

Uribes reclama disculpas por las referencias al nazismo

La respuesta de Tebas llega después de que Rodríguez Uribes considerara que el presidente de LaLiga debería disculparse con el Real Madrid por sus declaraciones. En declaraciones a EFE, el máximo responsable del CSD calificó de "terrible" la comparación con los métodos de propaganda nazi.

"Me parece que en España la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de la democracia, tiene unos márgenes anchísimos, extensísimos, pero en ningún caso incluye nunca una referencia al nazismo y a Goebbels en relación con un club español de la Liga. Además, dicho por el propio presidente de la Liga, pues hay doble responsabilidad", afirmó.

El enfrentamiento sigue más abierto que nunca. La sucesión de reproches se está haciendo eterna y, lejos de contribuir a la estabilidad institucional, proyecta una imagen de división permanente en el fútbol español.