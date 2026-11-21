El madrileño tiene claro que el 1-1 sobre la bocina fue "una alegría tremenda" por las circunstancias, si bien defiende que el marcador debió ser favorable a los nervionenses, pues "han sido 25-26 remates contra 5-6", por lo que "era bastante injusto perder" al final del tiempo reglamentario: "Si alguien mereció ganar, fuimos nosotros"

"Hemos sido mucho mejores de ellos; lo normal era habernos irnos en la primera parte ganando. Hemos jugado casi todo el partido en su campo. Han sido 25-26 remates contra 5-6. Ellos tienen el gol de rebote y otra de Antony, pero nada más. Ante un equipo de Champions, dejarlos con ese bagaje es meritorio, pero claro que nos alegramos del empate, porque estaba perdido en el último minuto. Nos ha faltado precisión en el último tercio. Se nota que son de UCL y están arriba por la calidad que tienen. Pero seguimos sumando; 19 puntos. Eso sí, si alguien mereció ganar, fuimos nosotros", analizaba Luis García Plaza ante los micrófonos de DAZN.

"Los dos goles llegan en rebotes. El de ellos también. Por insistencia y por la importancia del partido, lo celebramos. Era bastante injusto perder. Ahora, otro rival duro en San Sebastián, pero creo que la afición está satisfecha con lo que ve de su equipo en el campo. Nuestra gente es... Para mí es un orgullo ser entrenador del Sevilla FC. Hemos igualado la posesión al Betis, pero nos está faltando esa finura. Vamos a seguir insistiendo en esas situaciones ofensivas", añadía el preparador madrileño, que se estrenaba en una edición de El Gran Derbi y vio cómo los suyos salvaban sobre la bocina un punto seguramente muy merecido por lo visto en el campo.

Sobre la actuación de Sánchez Martínez, terciaba: "El árbitro ha querido marcar territorio desde el principio con las protestas; no quiero decir que esté bien o mal. Nos hizo temer por Agoumé o Kike Salas, los que tenían tarjeta. Hay una acción que nos favoreció con el Deportivo Alavés con Nahuel Tenaglia, que estuvo fuera un minuto después de caer lesionado, y hoy nos perjudico con Jon Guridi. Eso tienen que revisarlo". Por último, se resistía a ver positivo el 1-1 que reflejó el marcador del Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Real Betis, si bien justificaba su efusiva celebración del tanto anotado por Kike Salas en el minuto 91: "No lo festejamos (el empate), pero me voy contento por la imagen del equipo y por seguir sumando".

Sacaba pecho en sala de prensa

¿Que Pellegrini ha visto un partido parejo? No sé si ha estado en otro. Es verdad que empatamos al final y es una alegría tremenda, pero tenemos todos una sensación agridulce. Hemos sido mucho mejores que ellos. Lo raro ha sido el 0-0 del descanso. Hemos estado en su campo todo el partido, lo que pasa es que tienen jugadores de un nivel muy alto; son un equipo de Champions. En cuanto a juego, a generar más situaciones, llegadas... Es uno de los partidos en los que más hemos dominado al contrario. No nos han llegado casi nada. No estamos encontrando ese talento arriba para hacer gol, pero el equipo está generando. Seguimos sumando y peleando hasta el final. Con respecto a las palabras de Manuel, no olvidéis nunca que los entrenadores venimos a las ruedas de prensa con las camisetas de nuestros equipos. Lo respeto, pero, si alguien merece ganar hoy, es el Sevilla Fútbol Club".

Antony pudo sentenciar

"Es verdad que, si hubiesen metido la segunda, que ha parado Odysseas, el partido se muere, el partido se acaba; estuvo ahí Vlachodimos muy bien. Hasta ahí no me acuerdo de otra situación de gol, pero es que ellos cuando llegan son muy definitivos. Pocos peros se le pueden poner al equipo. Estamos con 19 puntos y es para estar muy contentos. Claro que hay cosas por mejorar, muchas, pero en líneas generales esos 19 puntos no te los regala nadie. Un punto era lo mínimo que teníamos que tener en este partido".

"Es verdad que, si hubiesen metido la segunda, que ha parado Odysseas, el partido se muere, el partido se acaba"

Poco gol de sus delanteros: "Los de arriba cuestan mucho dinero y hemos traído a dos críos de 21 años"

"Los jugadores de arriba cuestan mucho dinero y nosotros hemos traído a dos críos que tienen que ir haciéndose. Son dos chavales, dos niños, dos chicos de 21 años. No son jugadores hechos, pues eso vale dinero. Tienen que seguir. Han entrado bien, al igual que Ejuke y Peque, que se ha metido por dentro. Claro que podríamos ir mejor, pero hay que saber lo que somos. Creo que el equipo ha leído el partido muy bien y transmite cosas buenas. Quitando Getafe, que la segunda parte fue horrorosa, el equipo da la cara y, por eso, lleva 19 puntos. Y menos ante este Betis, que es de Champions y va cuarto en LaLiga".

Fichajes invernales

"En enero hay que traer cosas. Miguel Sierra entiendo que estará para enero, pero no Carmona ni Alfon. Ya les he dicho a los chicos que tienen que hacer un esfuerzo, porque hay cuatro bajas que van a estar fuera. Vamos muy pelados y en enero hay que traer jugadores, sobre todo por las bajas. Uno en defensa, seguro, y luego veremos cómo sustituimos a Alfon. Hay que traer, y es normal; está hablado con el club. Puede haber ahora tarjetas o lesiones que nos hagan ir a un partido con seis o siete bajas".

"En enero hay que traer cosas. Vamos muy pelados y en invierno hay que traer jugadores, sobre todo por las bajas de Carmona y Alfon. Está hablado con el club. Uno en defensa, seguro, y a ver cómo sustituimos a Alfon..."

Faltó claridad con 0-1

"Es muy difícil que un equipo como el Sevilla FC haga 95 minutos completos. Además, por el rival que tenemos enfrente. Sé que es un derbi, pero es un equipo de Champions. La diferencia es muy grande; a lo mejor igual que hace un tiempo era al revés. Nos ha costado, pero la entrada de Peque nos ha tranquilizado mucho. Hemo svuelto a tener el control. Cuando te meten un gol como el que nos han metido, sin que prácticamente nos hayan tirado a portería... Ahí nos ha costado, pero es normal. La entrada de Peque en los últimos minutos nos ha dado ese juego interior que nos estaba faltando. Es que es muy difícil ser superior al Betis los 90 minutos, en algún momento ellos tienen que estar bien también".

Guridi por Kochorashvili de inicio

"Queríamos quitar un jugador de base, como es Kocho, y dar salida desde la base, quedándose Agoumé y tirando para arriba a Guridi y Fofana. Después, a Agoumé normalmente no lo cambio, pero tenía miedo por la tarjeta y ha entrado Kocho. Creo que todos han estado bien. A los que más les ha costado es a Robbie y a Isaac, pero bueno. El equipo está en buena línea. Todo el mundo compite, va a por el partido y, eso, la gente lo agradece".

Quejas béticas por la no expulsión de Kike Salas

"No he visto la acción; sé que ha habido un salto, pero no puedo opinar. Si ellos dicen que es así... No tengo ni idea".

El esfuerzo de Suazo, el último en volver del parón

"Admiro cuando se pegan esas palizas y son capaces de jugar. Intenté hablar con él y que hablase con su entrenador para que no jugase el último partido, pero se lesionó el otro lateral izquierdo".