Durísimo palo para España en otra tarde para el olvido (22-90)
La selección española masculina de rugby XV cayó de forma demasiado contundente ante Samoa tras una segunda parte para borrar de la memoria
La selección española masculina de rugby XV despidió su calendario internacional de noviembre con una dura derrota ante Samoa (22-90) en el Estadio Ciudad de Málaga. Los Leones no pudieron contener el potencial ofensivo del combinado oceánico en un partido correspondiente a la sexta jornada de la World Rugby Nations Cup 2026.
"Yo creo que la gira de verano no fue mala, no fue para nada mala. Lo que sí, esta ventana fue muy mala. Pero no creo que todo el año haya sido malo", señalaba el seleccionador español, Pablo Bouza, como balance de lo vivido estas tres semanas, en las que España ha cosechado una victoria, ante Uruguay, antes de perder ante Chile y Samoa.
El encuentro comenzó con buenas sensaciones para España. Gonzalo López Bontempo abrió el marcador mediante un golpe de castigo en el minuto 8 y, aunque Samoa respondió rápidamente con un ensayo de Lalomilo Lalomilo, Alberto Carmona volvió a poner por delante a los españoles con una primera marca en el minuto 17 (8-7).
Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar. Samoa fue imponiendo su superioridad física y ofensiva, encadenando varios ensayos antes del descanso para marcharse a vestuarios con una ventaja de 8-29.
España aguanta 25 minutos a Samoa
"Creo que estuvimos 25 minutos en partido y después de los 25 minutos fue todo de Samoa. Al principio pudimos defenderlo bien. Luego, no pudimos tener la pelota, se la dábamos a ellos y hacían el ensayo. Hubo mucha diferencia física y de juego", reconocía el técnico argentino.
Tras la reanudación, el escenario se complicó todavía más para los españoles. Las tarjetas amarillas a Rapha Nieto y Gauthier Minguillon dejaron al equipo en inferioridad numérica y Samoa aprovechó la situación para disparar su ventaja. La sucesión de ensayos visitantes terminó convirtiendo el segundo periodo en un ejercicio de dominio oceánico.
Pese al resultado, la jornada dejó una nota positiva para España: el debut de Valentino Rizzo con la absoluta. El jugador aprovechó sus primeros minutos internacionales para estrenarse con un ensayo, anotando en el minuto 71. Carmona, por su parte, completó su doblete en los instantes finales.
"Fue peor cómo salimos del entretiempo que cómo salimos al partido. Está claro que nos equivocamos en algo. Yo creo que en gran parte, el resultado no es culpa de los jugadores", asumía Bouza, quien tendrá que reflexionar de cara al futuro.
Ficha técnica del España 22-90 Samoa
España: Raúl Calzón, Álvaro García (c), Hugo Pirlet, Antonio Suárez, Ignacio Piñeiro, Álex Saleta, Matheo Triki, Rapha Nieto, Nico Infer, Gonzalo López Bontempo, Alberto Carmona, Álvar Gimeno, Martiniano Cian, Gauthier Minguillon, John Wessel Bell. También jugaron: Santiago Ovejero, Lucas Santamaría, Guido Reyes, Manex Ariceta, Valentino Rizzo, Estanislao Bay, Oriol Marsinyac e Iñaki Mateu.
Samoa: Scott Sio, Richie Asiata, Michael Ala’alatoa, Ben Nee-Nee, Sam Slade, Theo McFarland (c), Alamanda Motuga, Miracle Faiilagi, Joel Lam, Josh Ioane, Latrell Ah Kiong, Peter Umaga-Jensen, Lalomilo Lalomilo, Shaun Stevenson, Jacob Umaga. También jugaron: Patrick Leafa, Aki Seiuli, Bradley Amituanai, Chris Gabriel, Akira Ioane, Connor Tupa’i, Irae Simone y Va’afauese Apelu Maliko.
Marcador: 3-0 (8') Golpe de castigo de Gonzalo López Bontempo. 3-7 (12') Ensayo de Lalomilo Lalomilo y transformación de Jacob Umaga. 8-7 (17') Ensayo de Alberto Carmona. 8-10 (25') Golpe de castigo de Jacob Umaga. 8-17 (27') Ensayo de Peter Umaga-Jensen y transformación de Jacob Umaga. 8-22 (31') Ensayo de Theo McFarland. 8-29 (34') Ensayo de Ben Nee-Nee y transformación de Jacob Umaga -Descanso- 8-36 (45') Ensayo de castigo de Samoa. 8-43 (48') Ensayo de Latrell Ah Kiong y transformación de Jacob Umaga. 8-50 (50') Ensayo y transformación de Jacob Umaga. 8-57 (52') Ensayo de Joel Lam y transformación de Jacob Umaga. 8-64 (55') Ensayo de Va’afauese Apelu Maliko y transformación de Jacob Umaga. 8-71 (61') Ensayo de Latrell Ah Kiong y transformación de Jacob Umaga. 8-78 (67') Ensayo y transformación de Jacob Umaga. 15-78 (71') Ensayo de Valentino Rizzo y transformación de Gonzalo López Bontempo. 15-85 (76') Ensayo de Va’afauese Apelu Maliko y transformación de Jacob Umaga. 22-85 (78') Ensayo de Alberto Carmona y transformación de Iñaki Mateu. 22-90 (8') Ensayo de Irae Simone.