El exalcalde de Sevilla, actualmente eurodiputado del Partido Popular, volverá a ocupar su sitio en el Sánchez-Pizjuán para vivir un nuevo Gran Derbi rodeado de los suyos

El exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, actualmente eurodiputado del Partido Popular, no esconde su pasión por el conjunto nervionense. Su vinculación con el Sevilla comenzó durante su juventud, cuando estudiaba en la capital hispalense. Hasta entonces ya sentía simpatía por el equipo, pero fue a partir de su llegada a la universidad cuando empezó a acudir de manera habitual al estadio. "Pues la verdad es que me viene desde la juventud. Siempre tuve simpatía desde niño al club, pero cuando me incorporé en Sevilla a la universidad, la verdad es que a partir de ahí no me perdí nunca ningún partido del Sevilla. Y tuvo también quizás mucho que ver que en casa de mi madre había un tío mío sevillista y otro bético. Yo a los dos los quería mucho, pero salía más con el bético y daba mucha tabarra. Y entonces quizás eso hizo que yo no me inclinara por el Betis, cuando curiosamente yo vivía en Reina Mercedes, pero me terminé haciendo socio del Sevilla y ahí sigo tras muchísimos años, muchas décadas, siendo sevillista. Todos mis hijos son sevillistas y todos mis nietos son sevillistas".

Una herencia que, por ahora, ha conseguido extender a varias generaciones, cuenta en una entrevista con ABC de Sevilla. Zoido acudirá al encuentro acompañado de sus hijos y nietos, aunque no convierte los colores en una condición indispensable para disfrutar de la familia. "Y si respiran por otro, pues no pasa absolutamente nada, aquí estamos para disfrutar la familia. Sea monocolor o sea de los dos colores".

El exregidor sevillano tampoco esconde su entusiasmo por una cita que considera incomparable. "Me gustan los derbis. Yo creo que Sevilla tiene que saber disfrutar y valorar lo mucho que tiene con los derbis Sevilla-Betis y Betis-Sevilla. Es lo más grande en el mundo del fútbol". Para Zoido, la clave está en mantener la rivalidad dentro de unos límites: "Rivalidad, pero que haya también mucho respeto".

En cuanto al partido, reconoce que el Sevilla llega condicionado por una situación delicada y por las lesiones, aunque confía en el empuje de la grada y en el compromiso de una plantilla que, a su juicio, cuenta con futbolistas de experiencia y corazón. También tiene señalados a dos protagonistas. Le gustaría que Juan Iglesias fuese elegido MVP, porque eso significaría que ha conseguido frenar a Abde, mientras que guarda una preferencia especial por Isaac Romero.

Y, puestos a soñar, no se queda corto con su pronóstico. "El resultado es difícil de predecir, pero si me apura, pues yo voy a ser optimista y disfrutaré mucho si es un 3-1". Si no se cumple, tampoco cambiará el plan: "Y si no puede ser así, pues salgo del campo riéndome con mis nietos". Una última reflexión que resume cómo entiende el Gran Derbi: "Creo que le tenemos que dar una lección a los más jóvenes. Siempre hay que ir a un derbi con pasión, pero con más respeto que cualquier otro partido".