El míster chileno siempre da como positivos los puntos de visita, aunque "esta vez no", aunque disculpa a un Álvaro Valles al que "otras muchas veces le costó acertar"

"Nos adelantamos por medio de ﻿Antony y luego llegó una gran tapada del portero al mismo ﻿Antony﻿; ellos empataron muy al final. El resto del partido fue un trámite de ida y vuelta, sin llegar casi más a puerta los dos equipos, un derbi muy ﻿típico. Siempre digo que un punto de visita es positivo, pero hoy no, hoy estamos amargados. Dejamos escapar dos puntos en el último minuto con un gol perfectamente evitable", sentenciaba ante los micrófonos de DAZN un ﻿Manuel Pellegrini que disculpaba a ﻿Álvaro Valles﻿, animado por sus compañeros tras el pitido final, visiblemente triste al saber que se le había escurrido entre las manos el zurdazo de ﻿Kike Salas que, aunque potente, no era tan peligroso ni ajustado para justificarlo.

"El fútbol es así. Se basa en los rendimientos individuales, que tienen que ser mejores cuanto más importantes son los partidos. Le tocó a Álvaro fallar hoy, como otras muchas veces acertar, y terminamos sumando un punto que me deja un mal sabor de boca", aseveraba el míster chileno, que defendió su propuesta en ataque: "Antony ﻿no solamente estuvo bien por el gol, sino que tuvo también el segundo poco después. Aitor Ruibal trabajó muy bien, pues le rompieron la cabeza con un codazo, que por cierto creo que debió revisar el VAR﻿, aunque son acciones aisladas. Fue un típico derbi con rendimientos normales de ambos equipos".

Un 'palito' a Sánchez Martínez

Para finalizar esta primera intervención, el '﻿Ingeniero﻿' dejó claro que no le gustó la forma de manejar ﻿El Gran Derbi de ﻿Sánchez Martínez﻿: "Vi al colegiado bastante nervioso. Eran amarillas evitables para los que estábamos en el campo. Hay que entender que es un derbi, con la ﻿tensión y los ﻿nervios a flor de piel, por lo que las deel banquillo se las podía haber ahorrado. Se pudo llevar el partido de mejor manera".

Su resumen en sala de prensa

"Fue un partido bastante rocoso, con los dos equipos sin mucha claridad. No nos crearon demasiado peligro, más allá de los centros y el balón parado que hacen siempre, hasta ese gol desafortunado un minuto antes del filial. El punto esta vez es malo. En los primeros 20 minutos, ellos tuvieron más balón con su fútbol directo y nos costó un poco, pero era normal que fuera disputado, porque es un derbi, pero luego mejoramos".

Veinticinco tiros locales contra seis visitantes

"Ese dato lo tenemos nosotros a favor cada semana. A lo mejor en un derbi bajamos un poco, pero no recuerdo cuál de sus tiros fue peligroso, a ver si me pueden decir. Que nos deje amargados empatar de visita refleja el momento que está viviendo el Betis".

¿Relajación tras el 0-1?

"No creo que haya habido exceso de confianza. El rival defiende bien en casa. Tuvimos el 0-2 y no nos conformamos ante un rival rocoso".

La temporada sigue

"Empatar así es duro, pero lo hicimos fuera ante un buen equipo también y marcando ellos en el último minuto. Ahora, tenemos Champions el martes y otro partido importante el sábado en casa, con tres puntos de local que no podemos perder. Luego, llegará la Copa del Rey. Finales una tras otra para una plantilla involucrada. Álvaro Valles estará hoy amargado, porque son acciones puntuales que marcan siempre para bien o para mal, pero tiene veteranía para salir adelante".

Antony, decisivo

"No tenía ninguna duda a la hora de apostar por Antony. Cuando pasan por un mal momento y les afecta es peor, pero él era consciente de que tenía que levantarse. Marcó el 0-1 y tuvo el 0-2 para ganar el derbi. Trabajó mucho en defensa y escalando por su sector. Tuvimos varias llegadas en el primer tiempo gracias a él. Ahora es pronto; a partir de mañana veremos cómo está del golpe (en la espalda)".

El paulista, ante Suazo. / Lince

El paulista, ante Suazo. / Lince

Ni 'Cucho' ni Parrott de inicio

Son muchas las razones por la que uno elige un once inicial. También están los cambios para aportar. Aitor Ruibal venía trabajando muy bien e hizo méritos para ser titular.

Kike Salas debió ser expulsado

"Meterse en una acción puntual si el árbitro no la quiso revisar... Son hechos puntuales de un partido completo. Viéndola repetida, se ve claramente que pisa a Isco cuando ya tenía amarilla. Pero me quedo con que fue el que nos marcó el gol del empate y ya está".

"Meterse en una acción puntual si el árbitro no la quiso revisar... Son hechos puntuales de un partido completo"