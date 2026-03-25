Dani Güiza señala directamente a Juan Cala por su trabajo en el Cádiz

El que fuese futbolista del conjunto amarillo en la campaña 2016/17 atizó al director deportivo por su gestión con el Mirandilla

El Cádiz sigue dando que hablar y parece que en estos últimos días lo estrictamente relacionado con el cuadro de Sergio González ha pasado a un segundo plano. Desde la derrota ante el Málaga del pasado fin de semana, en el Cádiz no hay día en el que no salga un problema más que no ayuda al devenir del equipo. Este pasado lunes salía a la luz un video en el que Ontiveros, junto a otros dos jugadores del Cádiz, estaban de fiesta después de perder ante el Málaga esa misma tarde y teniendo entrenamiento al día siguiente.

No tardó demasiado una voz autorizada del Cádiz como es uno de sus capitanes, David Gil, en darle un tirón de orejas a sus compañeros y confirmar que el club tomaría medidas: "Obviamente ha habido su charla y habrá su castigo. Es de ser muy poco listo lo que han hecho este fin de semana. Y más hoy en día con la facilidad en la que se viraliza todo. Es de ser muy poco listos. Es una falta de respeto. Como bien hemos hecho y nos han enseñado anteriores capitanes, los trapos sucios se barren dentro de casa y privadamente. Así va a quedar. Es de ser muy poco listos. Han pedido perdón y están arrepentidos, pero es de ser muy poco listos".

Dani Güiza echa más leña al fuego y ataca a Juan Cala

Pero la fiesta de tres jugadores del Cádiz cuando no tocaba no ha sido el último lío en el cuadro amarillo. Este pasado martes, Juan Cala hablaba en Canal Sur Radio sobre el momento del Cádiz y en una de las cuestiones respondía al trabajo que se está haciendo con la cantera. Desde el Instagram del Cádiz se sacó una imagen en el medio citado anteriormente y un extracto de su declaración en el que afirmaba: "La cantera del Cádiz está dando sus resultados".

Ese post tuvo una respuesta de un ex futbolista del Cádiz en la 2016/17 como fue Dani Güiza. El delantero respondió a esa publicación del Cádiz con un emoticono de un mono tapándose los ojos. Después de esa respuesta, este mismo miércoles, el propio Dani Güiza explicaba a que hacían referencia esos emoticonos.

Dani Güiza aclaró que su respuesta iba en relación al trabajo de Juan Cala con la cantera y atizó al director deportivo por llevarse jugadores del Mirandilla (filial del Cádiz) al Sanluqueño: "Lo puse primero porque no me creo nada. Lo segundo es porque está hundiendo al Mirandilla y está hundiendo al Sanluqueño. Porque si tú quieres que los jugadores del Mirandilla estén en el primer equipo y sacar futbolistas, lo primero es que el Mirandilla tiene que estar más arriba. Eso es lo primero. Y si tú le quitas los 4 ó 5 jugadores buenos y te lo traes para su club, no tiene sentido. Entonces nunca va a ascender el Mirandilla para estar más cerca del primer equipo y que esos futbolistas tengan más opciones".

El último dardo de Dani Güiza a Juan Cala

Pero no contento con ese palo, Dani Güiza, que recordemos que a sus 45 años sigue jugando al fútbol en el Jerez Industrial, insistió en que Juan Cala lo estaba haciendo muy mal y que los amarillos tenían que sentirse afortunados por la llegada de Sergio González: "Lo está haciendo muy mal. Por eso está el Cádiz donde está. Eso es así. Y la suerte que tiene el Cádiz es que ha podido contratar a Sergio, que va a sacar el Cádiz de esos problemas, seguro".