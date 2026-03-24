Juan Cala habla de falta de liderazgo y de los 'fichajes' de invierno Suso y Ontiveros

El director deportivo de los cadistas habló en el programa 'La Gran Jugada de Canal Sur' y aprovechó para explicar la decisión de fichar a Antoñito Cordero

La llegada de Sergio González al Cádiz y su primera victoria ante el Mirandés parecía que iban a significar que las aguas fueran volviendo poco a poco a un cauce más tranquilo. Pero la derrota del pasado fin de semana ante el Málaga y sobre todo la forma en la que se produjo, ha vuelto a hacer mucho daño en la moral de un Cádiz que si el próximo fin de semana no gana en Ceuta y sus rivales por detrás (Leganés y Real Valladolid) sacan adelante sus encuentros sumando tres puntos, se quedaría al borde de los puestos de descenso.

En esta situación, Juan Cala, director deportivo del Cádiz, no suele esquivar el bulto y siempre da la cara, ya sea a través de su cuenta personal de X (antes Twitter) o a través de declaraciones en diferentes medios de comunicación. El pasado sábado empleó el primero de los medios para asumir responsabilidades por la situación del Cádiz y este mismo martes concedió una entrevista en el programa 'La Jugada de Canal Sur', perteneciente a Canal Sur Radio.

Los fichajes de invierno del Cádiz: Suso o Ontiveros, entre otros

Juan Cala no dudó en hablar directamente de ciertos jugadores y de cómo en el segundo tramo de la temporada no han dado el rendimiento que de ellos se esperaba. Comentó Juan Cala que se esperaba que futbolistas como Suso, Ontiveros o Álex Fernández fueran los fichajes del mercado de invierno: "Es algo que yo dije ya en la rueda de prensa en el mercado de invierno. Era el momento de que esos jugadores A dieran el paso adelante. Nuestros fichajes en el mercado de enero eran esos futbolistas como Suso, Iza, Álex Fernández, Ontiveros... dieran ese rendimiento que nos hacía falta".

La falta de un líder en el Cádiz

Tampoco se cortó Juan Cala a la hora de declarar que en el Cádiz no existía un líder cuando las cosas venían mal dadas: "No hay líder que creíamos que teníamos. No lo tenemos. Echamos en falta esos líderes en el campo". Después de estas palabras, trató de matizarlas pero insistiendo en la falta de liderazgo: "Lo que estoy intentando decir es que no tiene nada que ver que el líder sea un central o un delantero. Jon Ander Garrido, por ejemplo, era más de juego. Otros, más de juego. Somos autocríticos, pero nos falta liderazgo y es una realidad".

En relación a la plantilla, Juan Cala insistió en el modelo de los amarillos en buscar un equilibrio entre jóvenes y veteranos: "Nosotros hemos hecho un equilibrio entre jóvenes y jugadores veteranos. Hay que quitar el estigma de jugadores jóvenes, hay que decir jugadores buenos. Hay perfiles de futbolistas que ya tienen que dar rendimiento inmediato y otros tienen que ir creciendo".

El proyecto del Cádiz mirando a futuro

El director deportivo del Cádiz habló de cómo los amarillos se tienen que ir adaptando al modelo de Segunda división y cómo está previsto para un futuro de tres años: "Nosotros tenemos que ir adaptándonos al modelo de Segunda División y anticiparnos. Tenemos el ejemplo del Castellón por ejemplo. El Almería es otro tipo de ente. El modelo necesario para nuestra estructura en Segunda División es este y comenzamos bien. La desazón de la afición viene también por ese bajón que hemos dado ahora. Si nos remontamos a esos primeros días de mercado, de un proyecto, es un proyecto a tres años vista, pero sin prisas ni urgencias".

El esfuerzo para llevar a cabo el fichaje de Antoñito Cordero

Cala explicó el porqué de traer a Antoñito Cordero en el mercado de fichajes de invierno: "Cuando llegamos a enero, la plantilla era competitiva y que se recompuso de una racha negativa. Entendimos que teníamos a una plantilla adecuada y en el camino que teníamos que estar. Estar luchando por el play off era nuestro objetivo interno y competitivo. Entre el sexto y el décimo. Ahí, en ese contexto, estábamos bien. Entendimos que teníamos que reforzar el ataque con un perfil diferente y un futbolista como Antoñito Cordero, al que hicimos un esfuerzo por traerlo".

Además, no quiso hablar de jugadores malos o buenos sino de los que se adaptan rápido y los que tardan más tiempo: "Cuando se lesiona Tabatadze, se nos pone la opción de Antoñito, el cual consideramos que era un extremo con gol. No hay jugadores malos y buenos, hay jugadores que se adaptan y no se adaptan. No estoy diciendo que Arribas o Jerónimo sean jugadores para el año que viene, sino que sean jugadores de presente. Hay futbolistas como Tabatadze que desde el primer minuto se adaptan y a otros que les cuesta mal".

Por último, Cala se mostró confiado en la permanencia del Cádiz en Segunda división y comentó la dualidad de las aficiones en Andalucía: "No temo por la permanencia. La situación es complicada y estamos preocupados por revertirla. Claro que estoy preocupado. He pasado por aquí con esta afición. La afición andaluza en general es muy dual, se ilusiona mucho y, cuando estamos mal, parece que todo es un desastre. Cada uno muestra su malestar como considera".