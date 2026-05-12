La permanencia en Segunda se abarata de forma histórica: el Superordenador dicta sentencia

La comparación con la jornada 39 de la temporada anterior deja un dato demoledor: Leganés, Cádiz, Huesca, Mirandés, Zaragoza y Cultural estarían hoy en descenso con sus puntos actuales

La pelea por la permanencia en LaLiga Hypermotion vive una situación tan dramática como extraña. A falta de tres jornadas, el Cádiz CF marca la salvación con solo 39 puntos, una cifra muy inferior a la de la temporada anterior en este mismo punto del campeonato.

La comparación es contundente: con la puntuación actual, Leganés, Cádiz, Huesca, Mirandés, Real Zaragoza y Cultural Leonesa estarían en descenso si se aplicara el corte de la pasada campaña. Entonces, el Zaragoza marcaba la permanencia con 48 puntos.

LaLiga Hypermotion vive una permanencia mucho más barata que hace un año

La jornada 39 ha dejado una fotografía muy llamativa en la zona baja. El Cádiz se mantiene fuera del descenso con 39 puntos, mientras que Huesca y Mirandés ocupan puestos de caída con 36, seguidos por el Real Zaragoza con 35 y la Cultural Leonesa con 33.

El contraste con la temporada anterior es enorme. En esa misma jornada, el Real Zaragoza era 18º con 48 puntos, una cifra que hoy dejaría a cualquier equipo prácticamente salvado. De hecho, el CD Eldense estaba en descenso con 43 puntos, cuatro más que el Cádiz actual.

Ese dato explica la rareza del curso. La permanencia no está siendo cara por acumulación de puntos, sino por incapacidad de reacción de los equipos de abajo. Nadie termina de escapar y nadie consigue encadenar una racha lo bastante sólida para romper definitivamente la tabla.

Cádiz, Huesca y Mirandés todavía respiran en una zona baja hundida

El Cádiz es el gran beneficiado de este contexto, aunque su situación sigue siendo muy delicada. El conjunto amarillo marca la frontera de la salvación con 39 puntos, pero su dinámica no invita a la tranquilidad y el Superordenador de BeSoccer le concede un 51% de probabilidades de descenso.

Por detrás, Huesca y Mirandés tienen 36 puntos y todavía conservan opciones reales. Sus porcentajes, sin embargo, son preocupantes: un 76% de descenso para los oscenses y un 74% para los jabatos. La distancia con la salvación es corta, pero el margen de error se ha reducido al mínimo.

Real Zaragoza y Cultural Leonesa rozan el abismo en Segunda

La situación del Real Zaragoza es la más alarmante entre los históricos implicados. El conjunto aragonés suma solo 35 puntos y apenas cuenta con un 4% de opciones de salvación. Su permanencia pasa prácticamente por ganar los tres partidos que le quedan y esperar una cadena de tropiezos ajenos.

La comparación con el curso anterior resulta especialmente cruel. Hace un año, el Zaragoza marcaba la permanencia con 48 puntos; ahora estaría hundido en descenso con 13 puntos menos. La caída competitiva del equipo explica por qué el zaragocismo vive uno de los momentos más duros de su historia reciente.

La Cultural Leonesa, por su parte, aparece todavía más cerca de la sentencia. Con 33 puntos y un 98% de probabilidades de descenso, necesita un desenlace casi milagroso para sostenerse en LaLiga Hypermotion.

Leganés y Real Sociedad B respiran pese a estar en cifras peligrosas

Por encima del Cádiz, la clasificación también deja lecturas interesantes. El CD Leganés tiene 42 puntos y la Real Sociedad B suma 45, dos cifras que en otras temporadas no permitirían ningún tipo de relajación.

Sin embargo, el contexto actual les favorece. El Superordenador sitúa al Leganés con un 97% de opciones de permanencia y al filial txuri-urdin con un 99%, reflejando que la zona baja no está encontrando ritmo suficiente para amenazar con fuerza a quienes han abierto una pequeña brecha.

Racing, Deportivo y Almería miran a Primera mientras abajo arde la tabla

Mientras la zona baja vive una lucha de supervivencia, el ascenso directo empieza a perfilarse con más claridad. El Racing de Santander aparece como el gran favorito, con un 98% de opciones de subir directamente después de sumar 13 de los últimos 15 puntos.

Por detrás, la pelea entre Almería y Deportivo sigue abierta. El conjunto andaluz aparece con un 69% de ascenso directo, mientras el equipo coruñés mantiene un 30% y un 70% de opciones de disputar el playoff.

La promoción también está muy apretada. Castellón, Málaga y Las Palmas tienen porcentajes altos para entrar, mientras Burgos y Eibar siguen con opciones más ajustadas. La parte alta tiene tensión, pero la zona baja concentra el drama más crudo.

Tres jornadas para evitar un descenso que puede ser histórico

LaLiga Hypermotion afronta sus tres últimas jornadas con nueve puntos por disputarse y una sensación evidente: la permanencia se ha abaratado, pero eso no la hace menos dramática. Al contrario, el bajo corte refleja una pelea llena de miedo, errores y oportunidades desperdiciadas,

El Cádiz se agarra a sus 39 puntos, Huesca y Mirandés todavía creen, el Zaragoza necesita casi un milagro y la Cultural está al borde de la caída. La diferencia con la temporada pasada muestra hasta qué punto esta lucha por la salvación es anómala.

Hace un año, 43 puntos no bastaban para salir del descenso. Hoy, 39 sostienen al Cádiz fuera del pozo. En Segunda, esta temporada, salvarse no exige una gran puntuación; exige simplemente ser capaz de ganar antes de que sea demasiado tarde.