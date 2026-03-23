El número que puede protagonizar el Cádiz en LaLiga Hypermotion el próximo Sábado de Pasión

El cuadro de Sergio González visitará el Alfonso Murube para medirse al Ceuta de José Juan Romero. Una derrota y los posteriores triunfos de Leganés y Real Valladolid podrían dejarlo al filo del descenso

El Cádiz no aguantó más hace un par de semanas cuando decidió despedir a Gaizka Garitano tras una racha de solo un punto de 24 posibles. El Cádiz tiró de un viejo conocido que dejó un gran sabor de boca de su etapa en tierras gaditanas y llamó a Sergio González. Con el nuevo entrenador al frente del Cádiz, las cosas le salieron a la perfección a los amarillos en su primer encuentro ya que se llevaron los tres puntos ante el Mirandés en Anduva. Pero la segunda prueba de fuego del Cádiz de Sergio González no era sencillo ya que recibía en el Mirandilla al Málaga de Funes.

Los malacitanos están en una pelea en la que en teoría también debería estar el Cádiz y en la que estuvo hasta la caída del equipo en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. El triunfo del Málaga por 0-3 ante el Cádiz volvió a despertar los fantasmas que parecían haberse alejado después de la victoria ante el Mirandés. El propio Sergio González asumió que el Málaga había sido mejor en la rueda de prensa posterior: "Han sido mejores que nosotros y hay que aceptarlo y hay que encajarlo así".

El Cádiz puede rozar el descenso en LaLiga Hypermotion el Sábado de Pasión

El Cádiz ya tiene que pensar en el siguiente encuentro que le llevará el Sábado de Pasión a visitar el Alfonso Murube para medirse al Ceuta. En ese encuentro el Cádiz deberá salir con todo ya que en caso de derrota, le pondrá en bandeja a Leganés y Real Valladolid que le superen en la clasificación de Segunda división. El Cádiz visitará a un Ceuta que suma tres derrotas consecutivas aunque su gran primera vuelta le permite estar en zona tranquila a nivel clasificatorio. Será a partir de las 14:00 horas cuando empiece a correr el balón en el Alfonso Murube.

A partir de las 16:15 el Real Valladolid recibirá en el José Zorrilla a un inspirado Burgos aunque los de Fran Escribá han dado un cambio radical en su rendimiento desde la llegada del técnico valenciano. En el caso del Leganés, los pepineros visitarán al último verdugo del Cádiz, el Málaga a las 18:30 horas del mismo Sábado de Pasión.

Sobre el papel los malacitanos son favoritos ante el Leganés pero los madrileños ya demostraron el pasado fin de semana ante el Ceuta que están dispuestos a dar mucho ruido en el tramo final de la temporada. En caso de derrota del Cádiz y triunfos de Real Valladolid y Leganés

Juan Cala pide perdón y asume responsabilidades en el Cádiz

El sábado, tras la derrota del Cádiz ante el Málaga, el director deportivo Juan Cala dio la cara a través de su perfil oficial de X (antes Twitter). Juan Cala no puso paños calientes y se mostró comprensivo con el enfado de la afición amarilla. Además, Juan Cala sentenció con una frase que define a la perfección lo que le ha pasado al Cádiz en la segunda vuelta. "Hemos caído completamente".

El mensaje completo de Juan Cala fue el siguiente: "Ayer fue un palo grande. Entiendo el cabreo y asumo las críticas. Asumo mi responsabilidad. En verano hicimos una reconstrucción importante, apostando por un equilibrio entre juventud y experiencia. El equipo estaba bien… y hemos caído completamente".