El Borussia Dortmund premiará a los aficionados que no utilicen el móvil durante los partidos

El conjunto alemán pone en marcha una iniciativa para fomentar que sus seguidores disfruten del fútbol sin mirar la pantalla del teléfono, con recompensas como camisetas firmadas y vales para la tienda oficial

El Borussia Dortmund ha encontrado una forma original de combatir el uso del móvil en las gradas durante los partidos. El club alemán ha publicado que premiará a los aficionados que mantengan sus teléfonos guardados durante los partidos a través de una iniciativa que busca recuperar la atención de los seguidores en el estadio disfrutando del fútbol en directo.

La propuesta, desarrollada junto a Vodafone, permitirá a los participantes acumular puntos por el tiempo que permanezcan sin utilizar el teléfono mientras se disputa el encuentro pudiendo optar a recompensas como camisetas firmadas o vales para la tienda del club.

El Borussia Dortmund quiere que sus aficionados desconecten del móvil

La iniciativa pretende reducir las distracciones provocadas por las pantallas durante los partidos y animar a los aficionados a vivir el ambiente del estadio sin estar pendientes de sus dispositivos.

Para ello, el Borussia Dortmund ha incorporado una función a su aplicación oficial que permite a los seguidores participar en el programa y acumular puntos mientras mantienen el móvil bloqueado durante el juego.

El sistema tiene una pausa durante el descanso, momento en el que los aficionados podrán volver a utilizar sus teléfonos antes de activar de nuevo la función para continuar sumando puntos en la segunda parte.

Camisetas firmadas y vales como recompensa

El atractivo de la iniciativa está en los premios a los que pueden conseguir los participantes. Los aficionados que acumulen puntos al mantener el móvil bloqueado podrán optar a camisetas firmadas por jugadores del Borussia Dortmund y vales para gastar en la tienda oficial del club.De esta forma, el conjunto alemán convierte el hecho de no utilizar el teléfono durante el partido en incentivos, con la que pretende animar a sus seguidores a centrar su atención en el partido y el ambiente de las gradas.

El estreno, ante el Eintracht de Frankfurt

La iniciativa se pondrá en marcha este sábado 24 de octubre, coincidiendo con el encuentro que enfrentará al Borussia Dortmund y al Eintracht de Frankfurt en el Signal Iduna Park. El proyecto, desarrollado junto a Vodafone, se apoyará en la aplicación oficial del club para que los aficionados puedan participar y sumar puntos durante el partido.

Con esta propuesta, el Dortmund busca combatir la costumbre que se ve cada vez más en los estadios, como lo es mirar el teléfono mientras se disputa el encuentro. La entidad alemana apuesta así por una fórmula que utiliza la tecnología para incentivar lo contrario, que sus seguidores dejen la pantalla a un lado y disfruten de la experiencia del fútbol en pleno directo.