AE Prat 1-6 Athletic: Los cachorros se divierten con una presa fácil

El Athletic goleó al EA Prat con goles de los jugadores con menos minutos del primer equipo como Sannadi, Navarro o Nico Serrano, y con jóvenes canteranos como Vizcay, Imga o Selton

El Athletic Club se dio un respiro en la Copa del Rey para darle continuidad a las buenas sensaciones del triunfo ante el Getafe (4-0) con otro goleada, en esta ocasión ante un rival mucho más asequible contra el que además Edin Terzic pudo ver en acción a algunos de los menos habituales.

Los rojiblancos cumplieron con los pronósticos y sellaron su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey tras imponerse por un contundente 1-6 al AE Prat, en un encuentro en el que el conjunto bilbaíno hizo valer su superioridad y su pegada para evitar cualquier atisbo de sorpresa.

Edin Terzic sacó un once con suplentes y titulares con hombres como Yohaneko, Rego, Maroan Sannadi, Nico Serrano o Robert Navarro pero con las ideas claras y dispuestos a evitar cualquier sorpresa. Desde el inicio, el conjunto rojiblanco impuso su ritmo con una presión asfixiante que dificultaba la salida de balón del Prat y no tardó en generar las primeras ocasiones. Robert Navarro probó fortuna con un disparo que Carlos García despejó cuando se dirigía a portería, mientras que Romero evitó el gol ante un remate forzado de Sannadi.

La 'unidad B' pide más oportunidades

La insistencia rojiblanca tuvo premio en el minuto 29, cuando Prados peinó un balón para Jauregizar y este puso un envío raso al área que Sannadi convirtió en el 0-1. Apenas dos minutos después, otro robo en el centro del campo permitió a Robert Navarro plantarse ante García, superarlo con un amago y ampliar la ventaja con un disparo cruzado a la media hora de juego y encarrilar el triunfo.

Pero el Prat, lejos de bajar los brazos ante el segundo equipo más laureado del torneo, encontró razones para creer en la remontada. Gustavo Reinke sacó partido de un error de Areso en un centro al segundo palo para recortar distancias apenas dos minutos después y reavivar la ilusión de la grada local.

Sin embargo, el sueño duró poco. Nico Serrano firmó una brillante acción individual, con un sombrero dentro del área antes de batir a Romero, para restablecer la ventaja de dos goles cuatro minutos después del gol local, resultado con el que se llegó al descanso.

Goleada en los últimos minutos

Con una cómoda ventaja, Edin Terzic supo gestionar el segundo tiempo. El Athletic bajó el ritmo, controló la posesión y evitó que el Prat encontrara argumentos para alimentar la esperanza de una remontada. Ni siquiera el carrusel de cambios, que permitió dar entrada a varios jóvenes y propició el debut de Conde con el primer equipo, alteró el guion.

El cuadro catalán llegó al límite físico y el Athletic aprovechó el tramo final para convertir el triunfo en goleada, con Conde como protagonista: primero asistió a Vizcay para el 1-4 en el minuto 84 y tres minutos después a Imga para el quinto. Selton, que acababa de entrar, cerró la cuenta con el definitivo 1-6 y selló el contundente pase del Athletic Club a la segunda ronda de la Copa del Rey.

- Ficha técnica:

AE Prat: Romero; Adán (López 71'), Buyreu, Garcia (Otero 82'), Jou; Font (Moliner 61'), Reinke, González, Morral (Rivas 71'); Inocencio (Konu 60'), Plaza.

Athletic Club: Padilla; Areso, Paredes (Gerenabarrena 79'), Yeray, Yohaneko (Conde 60'); Prados (Mitogo 60'), Rego; Serrano, Jauregizar, Navarro (Selton Sánchez 88'); Sannadi (Vizcay 60').

Goles: 0-1 (29') Sannadi; 0-2 (31') Navarro; 1-2 (33') Reinke; 1-3 (36') Serrano; 1-4 (84') Jesús Vizcay; 1-5 (87') Christian Imga; 1-6 (88') Selton Sánchez.

Árbitro: Carlos Muñiz. Mostró tarjeta amarilla a Uri González (min.90) por parte del AE Prat y a Beñat Prados (min.56) por parte del Athletic Club.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Municipal de Fútbol de L’Hospitalet (Barcelona). Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).