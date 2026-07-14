Pablo Marín, el primer contratiempo de la pretemporada de la Real Sociedad

El futbolista riojano sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha tras las pruebas médicas a las que fue sometido

La pretemporada de la Real Sociedad ha dejado el primer contratiempo en forma de lesión. Ha sido Pablo Marín, quien padece unos problemas musculares que lo mantendrán fuera del grupo durante las próximas semanas.

Ha sido la propia Real Sociedad, a través de un comunicado, la que ha informado de la lesión de Pablo Marín. Se trata de una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, conocida después de las pruebas médicas a las que fue sometido el futbolista. Su evolución marcará la disponibilidad.

Pablo Marín se une a otras tres bajas con las que contaba la Real Sociedad

Con todo el riojano no estará las próximas semanas a disposición de Pellegrino Matarazzo y supone un frenazo a la preparación de Pablo Marín en este momento de la pretemporada. Habrá que esperar en cualquier caso para saber si el jugador está disponible para el arranque de la temporada del cuadro vasco.

Un contratiempo para Pablo Marín, autor del gol final en la tanda de penaltis con el que la Real Sociedad conquistó la Copa del Rey el pasado mes de abril en La Cartuja. El mediapunta buscaba arrancar con fuerza esta temporada para intentar lograr un rol de mayor protagonismo en el equipo. La campaña pasada disputó 40 partidos oficiales con los donostiarras, con los que marcó un gol y dio una asistencia.

La baja de Pablo Marín se une a otros lesionados que ya venían de antes de iniciar la pretemporada. Son los casos de Gorrotxategi, con problemas en el pubis, Balda, y Carlos Fernández. Por contra, desde este lunes Matarazzo ya puede contar con Jon Pacheco desde el inicio de la semana.

Los tres primeros partidos de la Real Sociedad con el aplazamiento de la primera jornada

En cualquier caso hay que recordar que la Real Sociedad finalmente no iniciará la temporada con la primera jornada. La presencia de Mikel Oyarzabal en las semifinales del Mundial con la selección española, además de la de los jugadores del Real Madrid, hace que ese primer encuentro en el Santiago Bernabéu se aplace.

Por tanto el estreno en la competición para la Real Sociedad llegará con la segunda jornada, la que le llevará a jugar el viernes 21 de agosto en La Cartuja contra el Real Betis a las 21.00 horas. Luego sí tocará el partido de la primera jornada, que llevará a los vascos al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid el miércoles 26 de agosto a las 21.00 horas. La trilogía de esa semana la completa la Real Sociedad el sábado 28 con el estreno en Anoeta, que será en la jornada tercera frente al Espanyol a las 19.00 horas.

Semana de entrenamientos con el primer amistoso en el horizonte para la Real Sociedad

Todo mientras avanza la semana de entrenamientos de la Real Sociedad que este martes nuevamente trabajará a las órdenes de Matarazzo en Zubieta. Ya para el sábado está programado el primer amistoso de pretemporada, que enfrentará a los donostiarras con el recién ascendido Racing de Santander. Será a las 18.00 horas en el estadio de Zubieta.