Matarazzo ya deja pistas sobre como será su 'nueva' Real Sociedad

El conjunto txuri urdin finaliza su primera semana de pretemporada con muy buenas noticias, como la puesta a punto de Jon Pacheco, y una primer alineación que da pistas sobre las ideas de Matarazzo

La Real Sociedad, al igual que varios clubes, ya inicia su pretemporada, aunque el fútbol internacional ahora tiene todas sus miradas puestas en el Mundial 2026, en el que España luchará por meterse en la Final. Evidentemente esta situación afecta a los equipos, que tienen jugadores convocados con sus países ya que supone un auténtico lío para el inicio de las competiciones, sobre todo para La Liga, dónde ya han aplazado varios enfrentamientos de la primera jornada.

A la espera de recuperar efectivos, la Real Sociedad lleva una semana preparando el nuevo curso, teniendo este sábado 11 de julio su primer partido de entrenamiento, en el que se han medido contra el Pau FC, pensado más como un calentamiento que como un partido. Por ello, no ha trascendido el resultado, pero sí algunas buenas noticias para el conjunto txuri urdin y la idea que tiene Matarazzo para comenzar la temporada.

La Real Sociedad entrena contra el Pau FC y Matarazzo da pistas sobre su once oficial

Esta mañana se ha llevado a cabo en las instalaciones de Zubieta un primer enfrentamiento entre el equipo vasco y el Pau FC, de la Liga 2 de Francia. El resultado es lo de menos, puesto que no se ha hecho público, lo importante de esta sesión de entrenamiento es que Matarazzo ha hecho su primera alineación, aunque con bajas importantes, y ya ha dado pistas sobre el planteamiento que prepara para la nueva temporada.

El técnico estadounidense ha formado un primer once inicial con estos jugadores: Álex Remiro, Rupérez, Zubeldia, Beitia, Sergio Gómez, Carlos Soler, Aguirre, Ochieng, Mikel Rodríguez, Ander Barrenetxea y Carrera. Evidentemente falta Mikel Oyarzabal, que está compitiendo con la Selección española por conquistar el título de la Copa del Mundo, pero ya se entreven algunas de las decisiones del entrenador y cómo puede gestionar las alineaciones en la temporada, con la cantera muy presente.

Buenas noticias para la Real Sociedad: Jon Pacheco está de vuelta

Evidentemente esta alineación no es definitiva, a la espera de que Oyarzabal regrese a entrenar con el conjunto donostiarra y de que algunos de sus jugadores principales se recuperen de lesiones. Este es el caso de Jon Pachecho, quién ya entrena con balón y poco a poco va superando la lesión en el tobillo derecho que le apartó del grupo.

Sin embargo, jugadores como Jon Gorrotxategi, Álvaro Odriozola o Carlos Fernández también han estado en el calentamiento, pero no en el partido, si no con entrenamientos personalizados que les permitan llegar a punto al inicio de La Liga.