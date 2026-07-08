El color negro para la segunda equipación de la Real Sociedad

La entidad realista da a conocer el diseño de su segunda camiseta que califica de "imponente" y que esta temporada diseña la marca Joma

Después de que hace unos días se diera a conocer la primera equipación, la Real Sociedad ha anunciado cómo será su segunda camiseta para la temporada 26/27. Los donostiarras, que esta campaña se visten con la marca Joma, han elegido el negro como el color de su segunda indumentaria.

‘Black energy para nuestra segunda piel', ha sido el lema elegido por la Real Sociedad para presentar esta segunda camiseta para la próxima temporada. "Una equipación imponente, diseñada junto a Joma, donde la elegancia y el confort se fusionan en una estética vanguardista que transmite mucha fuerza", ha explicado el club vasco.

Los detalles de la segunda camiseta de la Real Sociedad

La Real Sociedad también ha detallado algunas de las características de esta segunda equipación. "Confeccionada con , obtenido a partir de botellas de plástico PET, un material ligero, resistente y de alta calidad que combina rendimiento deportivo y compromiso con una producción más sostenible. Este material ayuda a reducir un 75 % las emisiones de CO₂ a la atmósfera frente a los tejidos tradicionales", señala.

Otro detalle en el que repara la Real Sociedad es en el escudo, "elaborado con para reducir posibles rozaduras sin afectar a la flexibilidad de la prenda". Además señala que "las costuras resistentes y confortables garantizan una mayor durabilidad sin comprometer la libertad de movimiento". Unas camisetas que están a la venta.

Conocidas las dos primeras equipaciones de la Real Sociedad, queda por desvelar cómo será la tercera. Esa camiseta, según señalaba hace unos días Radio Marca, será de color rojo. Una tonalidad, que como la negra de la segunda, no son ajenas a la historia de las camisetas de la entidad vasca.

Para la presentación de la segunda equipación, que la Real Sociedad ha desvelado a través de sus redes sociales, el club ha tirado de algunos jugadores y jugadoras de sus primeros equipos. Son los casos del portugués Gonçalo Guedes y el canterano Ander Barrenetxea. Así aparecen en las fotografías publicadas.

La renovación de Pellegrini Matarazzo

El anuncio de la nueva segunda equipación de la Real Sociedad llega un día después de que el club realista diera otra noticia aún de mayor calado. Fue la renovación de Pellegrino Matarazzo, quien extendía su contrato hasta el verano de 2028. Inicialmente su vinculación terminaba el próximo 30 de junio, pero el acuerdo alcanzado y anunciado alarga una campaña más la relación entre las partes.

"Feliz con el trabajo hecho hasta ahora y, sobre todo, con muchas ganas de lo que está por venir. Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar", comentaba Pellegrino Matarazzo después de hacerse pública su renovación.

También se pronunciaba Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad: "Rino dio lo mejor de sí mismo desde el minuto uno y tenemos grandísimas esperanzas de construir nuestro futuro juntos. Ser los mejores de lunes a viernes es lo que hará que la Real sea un gran club y hay que seguir por ese camino"