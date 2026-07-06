Atasco en la salida de Remiro: un pretendiente que pone el modo stand by

El portero de Cascante dejó abierta la posibilidad de marcharse de la Real Sociedad durante este mercado de fichajes de verano. Una opción que no está clara que se dé porque el club vasco no pone facilidades y también porque el FC Barcelona, uno de los equipos que lo siguen, no lo tiene como prioridad salvo que haya otros movimientos de mercado

No está nada clara la salida de Álex Remiro de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano. El portero dejó la puerta abierta a marcharse hace unas semanas, dejándose querer incluso por el FC Barcelona, pero dicha posibilidad se torna cada vez más difícil con el paso de los días. Primero porque la Real Sociedad ha mostrado su predisposición a contar con él y segundo porque el FC Barcelona no parece estar dispuesto a hacer un gran esfuerzo para fichar al guardameta de Cascante.

El FC Barcelona duda a la hora de fichar a Álex Remiro

Aunque Álex Remiro ha contado con sondeos de equipos de la Premier League es, sin duda, el FC Barcelona el club que más se ha interesado en su fichaje ya que incluso se ha llegado a reunir con sus representantes. A sabiendas de ello, el portero de la Real Sociedad se ha dejado querer con el club catalán que, sin embargo, no está por la labor de pagar esos 8 o 10 millones de euros que exige el club vasco para dar luz verde al traspaso.

El FC Barcelona tiene otras prioridades en el mercado de fichajes y considera, según informa Mundo Deportivo, que la posición de portero la tiene bien cubierta con Joan García y con Wojciech Szczesny, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y va a seguir en el equipo que entrena Hansi Flick a pesar de su veteranía.

Es cierto que sería una decisión arriesgada del FC Barcelona, más tras haber dado salida a Iñaki Peña y a Marc-André ter Stegen, ya que una lesión de Joan García haría que toda la responsabilidad recayera en Wojciech Szczesny.

De este modo, ahora mismo el FC Barcelona pone en pausa el posible fichaje de un Álex Remiro que actualmente está concentrado en hacer la mejor pretemporada con la Real Sociedad.

La postura de la Real Sociedad con Álex Remiro

La situación de Álex Remiro no ha cambiado lo más mínimo en las últimas semanas. El portero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con la Real Sociedad la cual no va a regalar al guardameta.

Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, ya dijo que estaban muy contentos con Álex Remiro y que contaban con él, a priori, de cara a la próxima temporada. "Contamos con Álex Remiro para la próxima temporada y nuestra intención es que continúe con nosotros. No he tenido ninguna conversación con ningún club, y siento que su intención es seguir aquí en la Real. Algún día se irá, como ocurre con todos los futbolistas, pero ahora mismo nuestra idea es seguir caminando juntos. Podemos llegar incluso a entrar en su último año de contrato y, a partir de ahí, sentarnos a hablar. No vemos una situación preocupante".

Habrá que estar atentos a las próximas semanas a ver qué pasa con el futuro deportivo de un Álex Remiro quien a finales de la temporada pasada contaba con muchas papeletas para irse de la Real Sociedad.