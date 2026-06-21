El plan de la Real Sociedad en la portería y el futuro de Álex Remiro

Erik Bretos, director deportivo del club txuri urdin, ha manifestado en las últimas horas que no siente que el portero esté saliendo del equipo a pesar de que el de Cascante, antes de marcharse de vacaciones, se dejó querer por el FC Barcelona

Álex Remiro acapara buena parte de la atención de la actualidad de la Real Sociedad debido a que el portero puede marcharse del club vasco durante este mercado de fichajes de verano. El de Cascante ha hecho una mala temporada y su salida es una posibilidad debido a ese bajo rendimiento y a la irrupción de Unai Marrero. A pesar de ello, Erik Bretos ha salido al paso de las informaciones y los rumores típicos del verano, para decir que no siente que el guardameta se esté marchando y para corroborar que cuenta con él de cara a la próxima temporada.

Álex Remiro, con su futuro en el aire

La situación de Álex Remiro no ha cambiado absolutamente nada en las últimas semanas. El portero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, hasta el final de la siguiente temporada, pero no han llegado ofertas entre los 8 y 10 millones de euros que es lo que exige la Real Sociedad para dar luz verde a su traspaso.

El portero ha dejado abierta la posibilidad de marcharse de la Real Sociedad este verano a sabiendas que cuenta con el interés y el seguimiento de algunos equipos de la Premier League y del FC Barcelona, pero el club vasco no lo va a malvender.

De hecho, Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, ha señalado en las últimas horas que cuenta con el portero de Cascante de cara a la próxima temporada.

La Real Sociedad quiere a dos porteros de garantías de cara a la siguiente temporada

A pesar de estas palabras de Erik Bretos, la realidad es que la opción de que se acabe marchando Álex Remiro es más que posible. Sea como fuere, el club vasco ya ha manifestado que su plan de cara a la próxima temporada es tener dos porteros de garantías, siendo uno fijo Unai Marrero. El otro puede ser Remiro, si finalmente se queda, o algunos de los que está siguiendo de cerca el club vasco como es Leo Román, del RCD Mallorca.

La Real Sociedad quiere dos guardametas de buen nivel porque el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a disputar cuatro competiciones exigentes la siguiente temporada (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). La idea es que los dos porteros roten y tengan muchos minutos lo que significa que ambos serán muy importantes durante el transcurso de la campaña.

Por otro lado, la Real Sociedad quiere también dos porteros buenos para tener las espaldas cubiertas en caso de que una lesión deje al equipo muy debilitado en una posición absolutamente clave en el fútbol profesional de la actualidad.