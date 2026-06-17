La Real Sociedad no descarta la vía española para reforzar la portería: Leo Román

La dirección deportiva del club txuri urdin peina el mercado ante la más que posible salida de Remiro durante este verano. El guardameta del RCD Mallorca es una opción que maneja la Real Sociedad aunque no es no mucho menos barata lo que dificultad la operación

La Real Sociedad tiene varios frentes abiertos, pero uno de los que más le ocupa y preocupa es el de la portería en donde se está pendiente de la más que posible salida de Álex Remiro la cual obligaría al club vasco a hacer un esfuerzo en esa posición de cara a la próxima temporada. Unai Marrero es fijo en demarcación de portero y si se marcha el de Cascante existen dos vías: La primera es lanzarse a por un veterano y de la confianza de Pellegrino Matarazzo y la segunda es Leo Román, del RCD Mallorca, que no saldría barato.

Leo Román, del RCD Mallorca, tiene un precio de 12 millones de euros

La Real Sociedad no pierde de vista las oportunidades que le puedan surgir en el mercado de fichajes en la posición de portero, ya que en el club vasco está abiertos a darle salida a Álex Remiro quien también ve como buenos ojos un cambio de aires.

Para sustituir al que ha sido el portero titular en las últimas temporadas, la Real Sociedad considera la opción de incorporar a un guardameta veterano y con experiencia que se del gusto de Pellegrino Matarazzo. Pero por otro lado, el club vasco también está interesado en hacerse con los servicios de Leo Román, del RCD Mallorca.

Según informa Noticias de Gizpukoa, la Real Sociedad tiene monitoreado a Leo Román el cual no va a seguir, en principio, en el RCD Mallorca después del descenso a Segunda división del equipo bermellón.

A pesar de ello, la operación para fichar a Leo Román no sería nada barata ya que el RCD Mallorca se remite a la cláusula de rescisión que tiene el portero y que está fijada en los 12 millones de euros. No hay que olvidar que la Real Sociedad pide por la salida de Álex Remiro entre 8 y 10 millones de euros.

La Real Sociedad no es el único equipo que se ha fijado en Leo Román en las últimas horas ya que la AS Roma ha hecho un sondeo por el portero.

El plan de la Real Sociedad para la portería de cara a la próxima temporada

La Real Sociedad tiene una idea clara para el puesto de portero de cara a la próxima temporada. Unai Marrero es fijo y, a priori, tendrá más importancia respecto a la anterior campaña en la que su participación se limitó a la Copa del Rey y al último partido de LaLiga que jugó por la lesión de Álex Remiro.

El otro portero que esté en la plantilla puede ser Álex Remiro, pero el de Cascante está en el mercado y cuenta con el interés del FC Barcelona y algunos equipos ingleses. En caso de que se marche, la Real Sociedad va a fichar a un guardameta.

Y con este contexto, si se da esa posibilidad, el club vasco fichará a un portero que conozca bien Pellegrino Matarazzo o, por otro lado, puede apostar por un guardameta con mucho presente y futuro como es Leo Román.